Vorgetäuschte Entführung: Mann fordert 10.000 Euro Lösegeld

Hennigsdorf

Seit Dezember 2019 nahm ein bisher unbekannter Mann Kontakt zu einer 53-jährigen Oberhavelerin auf und erbat noch im gleichen Monat 50 Euro in Form von Gutscheinkarten. Über die Monate wurde die Beziehung zum Opfer immer weiter ausgebaut, sodass insgesamt ein mittlerer vierstelliger Betrag erbeutet wurde. Ende letzten Monats meldete der Unbekannte dann, dass er in Afghanistan entführt worden wäre. Nunmehr bräuchte er auf einen Schlag 10.000 Euro Lösegeld. Die Frau kam dem nicht nach und zeigte den Sachverhalt an.

Die Polizei warnt: Bei dem sogenannten „Lovescamming“ oder „Romancescamming“ erscheint der erste Kontakt über das Internet oft harmlos. Die Täter geben anerkannte Berufe vor und legen sich interessante Lebensgeschichten zu. Als Legende werden Bilder von völlig unbeteiligten Personen genutzt. Die Täter machen ihre Opfer emotional abhängig und nutzen das entgegengebrachte Vertrauen schamlos aus, um an deren Geld zu kommen.

Von MAZonline