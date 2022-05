Die Grabflächen auf dem Hennigsdorfer Waldfriedhof präsentieren sich in diesen Tagen auf sehr ansprechende Weise. Die Urnen-Gemeinschaftsgrabanlagen mit Stelen stehen in einer Anlage voller blühender Tulpen und anderer Frühblüher, die das Trauern am stillen Ort würdevoll ermöglichen.