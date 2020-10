Hennigsdorf - Warnstreik: So läuft es am Mittwoch in den Hennigsdorfer Kitas

Erneut hat die Gewerkschaft ver.di die Beschäftigten in der Verwaltung und auch in den Kitas der Stadt Hennigsdorf für den morgigen Mittwoch zum Warnstreik aufgerufen. Einige Kitas bieten eine Notbetreuung an. Die Kita Spatzennest bleibt geschlossen.