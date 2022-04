Weder Politessen noch Verbrecherjäger: Auf Fahrradstreife durch Hennigsdorf 

Hennigsdorf

„Knöllchenschreiber, Abzocker, Spielverderber“ – viele haben vom Ordnungsamt kein gutes oder besser gesagt, kein genaues Bild und neigen deshalb zur Verunglimpfung. Doch wie sieht der Arbeitsalltag aus? Was darf das Ordnungsamt, was nicht? Wo leisten die Mitarbeiter Unterstützung für die Bürger? Die MAZ ist mit einem der drei Hennigsdorfer Außenmitarbeiter-Teams auf Fahrradstreife mitgefahren.

Viele Vorteile hat das Fahrrad

Los geht die Tour am Rathaus. Hier hat das Ordnungsamt seinen Sitz – mit sechs Kollegen im Außen- und vier im Innendienst sowie drei Kollegen in der Geschwindigkeitsüberwachung. Sie gehören dem Fachbereich Bürgerdienste, speziell dem Fachdienst Ordnung und Gewerbe, der Stadt an. Unterwegs sind die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter je nach Bedarf zu Fuß, mit dem Auto oder auf dem Fahrrad. Letzteres bietet viele Vorteile. Man ist schneller als zu Fuß, jedoch näher dran an den Bürgern, als im Auto. So wird das Team auf seiner Tour am Dienstagmittag zum Beispiel von einer jungen Frau beim Spaziergang mit dem Kinderwagen gefragt, ob ein parkendes Auto wirklich rechtmäßig abgestellt ist, was die beiden bejahen können. Vom Rathaus aus geht die Fahrradrunde nach Nieder Neuendorf, vorbei an einer Geschwindigkeitskontrolle der Polizei, denn diese ist grundsätzlich für den fließenden Verkehr zuständig. Eine Ausnahme gilt nur bei der Geschwindigkeits und Rotlichtüberwachung. Diese darf in Hennigsdorf auch von der Ordnungsbehörde durchgeführt werden.

Einfach so Menschen anzuhalten und nach Namen und Adresse zu fragen, ist nicht durch das Gesetz gedeckt. „Es muss schon zumindest eine Ordnungswidrigkeit vermutet werden“, erklärt der Streifendienstmitarbeiter. „Wenn ich zum Beispiel sehe, dass eine sehr junge Person im Stadtgebiet Alkohol trinkt, dann habe ich das Recht, die Personalien festzustellen.“ Ein Grundsatz lautet: Kein Handeln ohne gültiges Gesetz und kein Handeln gegen gültiges Gesetz. Im Falle des erwähnten Alkoholkonsums würde nach dem Jugendschutzgesetz gehandelt werden. „Ein Blick aufs Geburtsdatum reicht uns da schon. Manchmal sind die Personen ja gerade erst 18 geworden und sehen jünger aus.“

Die beiden wichtigsten Gesetze für die tägliche Arbeit des kommunalen Ordnungsdienstes sind, neben vielen weiteren, das Ordnungsbehördengesetz sowie das Polizeigesetz des Landes Brandenburg. Aus diesen geht auch hervor, wie sich die Zusammenarbeit der beiden Behörden gestaltet. Gemeinsame Kontrollen und Doppelstreifen sind keine Seltenheit. Im Gegensatz zur Polizei darf das Ordnungsamt selbst keine Straftaten verfolgen. Wenn er nach seiner Arbeit gefragt wird, antwortet der Verwaltungsfachangestellte manchmal salopp: „Wir sind wie die Polizei, nur ohne Pistole, Blaulicht und Verbrecherjagd.“ Dass es tatsächlich – jedoch von Bundesland zu Bundesland unterschiedlich – viele Überschneidungspunkte gibt, wird zum Beispiel daran deutlich, dass der Außendienst des Ordnungsamtes in Frankfurt am Main Stadtpolizei heißt.

„Es gibt Bereiche, da stoßen wir an unsere Grenzen, zum Beispiel, wenn es zu körperlicher Gewalt kommt. Da rufen wir dann die Polizei hinzu.“ Das Ordnungsamt ist aber auch bei Polizeieinsätzen dabei, etwa bei Wohnungsdurchsuchungen wegen Drogenbesitzes. Dann steht das Ordnungsamt dem Bürger beiseite. Genauso ist es bei Zwangsräumungen. Bei drohender Obdachlosigkeit, auch nach Wohnungsbränden, koordinieren sie die vorübergehende Unterbringung. Fernab vom Klischee leisten die Mitarbeiter also in vielen Bereichen wertvolle Hilfen und Unterstützung für die Menschen. Bei der Streife durch Nieder Neuendorf fällt ein mit Baumaterialien vollgestellter Gehweg auf. Eine Firma ist gerade damit beschäftigt, im Wohngebiet einen gläsernen Erker zu erneuern. Normalerweise muss der Eigentümer diese Arbeiten anmelden, wenn sie sich auf den Weg ausweiten. „In diesem Fall dulden wir das Blockieren, da der Weg bereits durch unsere Kollegen abgesichert wurde und die Arbeiten bis zum Abend abgeschlossen sein sollen.“

Auffallen würde die Abwesenheit des Ordnungsamtes spätestens dann, wenn der Müll quer über die Straßen flöge, überall öffentliche Grillpartys stattfänden und die Autos kreuz und quer parkten. Hennigsdorf leistet sich verglichen an der Einwohnerzahl einen sehr gut aufgestellten kommunalen Ordnungsdienst, der auf Bürgernähe und offene Kommunikation auf Augenhöhe setzt. Wie überall, macht auch hier der Ton die Musik. So gibt es zum Beispiel bei Parkzeitüberschreitungen auch einen Ermessensspielraum. Pöbeleien und Beschimpfungen hingegen sind nicht förderlich. „Auch wenn wir angegangen werden, bleiben wir ruhig und sachlich.“ Worüber sich der Mitarbeiter und seine Kolleginnen und Kollegen immer wieder wundern müssen, ist die Erfahrung, dass viele Beschwerden gleich bei der Presse oder in Facebook-Foren landen. „Man kann uns jederzeit ansprechen. Dafür sind wir da und antworten gerne.“ Telefonisch ist das Ordnungsamt erreichbar unter 03302/87 71 75.

