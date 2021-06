Wegen Corona-Pandemie: Hennigsdorfer Festmeile muss wieder abgesagt werden

Hennigsdorf

Die Hennigsdorfer Festmeile wird auch in diesem Jahr nicht stattfinden können. Das erklärte Bürgermeister Thomas Günther am Dienstag in der Stadtverordnetenversammlung. Aufgrund der Pandemie und der Regelung, dass sich aktuell nicht mehr als 1000 Menschen im Freien zu einer öffentlichen Veranstaltung zusammenfinden können, habe man diese Entscheidung schweren Herzens getroffen.

„Vor diesem Hintergrund haben wir keine Planungssicherheit, das Stadtfest im gewohnten Rahmen durchführen zu können.“ Kleinere Veranstaltungen im Innenhof des Klubhauses werde es aber weiterhin geben, und auch im Bürgerhaus versuche man, Veranstaltungen zu bieten. Auch solle es am Stadtfest-Wochenende eine kleinere Veranstaltung geben, die Zu- und Ausgänge bietet.

Von Marco Paetzel