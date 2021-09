Wegen dringender Reparaturen: Fontanestraße in Hennigsdorf wird voll gesperrt

Hennigsdorf

Wegen dringender Reparaturarbeiten an der Gasleitung im Rahmen der grundhaften Straßenerneuerung muss die Fontanestraße in Hennigsdorf im Bereich des Knoten Feldstraße für den Fahrzeugverkehr 3 Tage voll gesperrt werden.

Die Sperrung beginnt am Dienstag, 14. September, 6 Uhr, und endet voraussichtlich am Donnerstag, 16. September, 17 Uhr. Der Fahrzeugverkehr wird in der Zeit umgeleitet, eine Umleitung ist ausgeschildert. Die ÖPNV Haltestellen Akazienweg, Humboldtstraße, Fontaneschule und Rathenaustraße können in diesem Zeitraum leider nicht angefahren werden. Der östliche Gehwegbereich ist von dieser Maßnahme nicht betroffen. Im westlichen Gehweg kann es zu Einschränkungen kommen

Von MAZonline