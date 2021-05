Hennigsdorf

Zu drei Monaten auf Bewährung hatte das Oranienburger Amtsgericht im Oktober 2020 Clemens K. verurteilt: wegen des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen. Der gebürtige Berliner hatte als Lehrer an der Albert-Schweitzer-Oberschule in Hennigsdorf bei einer Schulsportveranstaltung im Juli 2018 sein T-Shirt ausgezogen. Auf dem nackten großflächig tätowierten Oberkörper war der Wahlspruch der SS „Meine Ehre heißt Treue“ zu lesen. Wer diesen Spruch öffentlich macht, macht sich strafbar. Daneben zierten ein Thor-Hammer, eine „schwarze Sonne“, eine „Wolfsangel“ und der Spruch „Odin statt Jesus“ seine Brust. Davon machte ein Zeuge ein Foto. Das zog ein Gerichtsverfahren nach sich – mit einer Bewährungsstrafe.

„Eine Geldstrafe ist ausreichend“, begründete der Verteidiger die Berufung gegen die Entscheidung des Amtsgerichts. Am Montag fand vor dem Landgericht Neuruppin die Verhandlung statt. Sie endete mit der Verhängung einer Geldstrafe von 90 Tagessätzen zu je 50 Euro.

„Ein Freispruch wäre grotesk“

Dass seine Tattoos verboten waren, stellte der Angeklagte nicht in Abrede. Auch nicht, dass er dafür zu bestrafen war. „Ein Freispruch wäre grotesk. Ich stehe dafür gerade“, sagte der ehemalige Lebensmittelchemiker. Aber er habe nie politisch rechts gestanden. Ihm sei nicht klar gewesen, dass sie rechtes Gedankengut ausdrückten, von dem er sich ausdrücklich distanziere. Als er an diesem Sportfest sein T-Shirt ausgezogen habe, sei ihm nicht bewusst gewesen, dass er eine Straftat begeht. „Er hat nicht mehr an die Tattoos gedacht, als er sich bei 30 Grad das Shirt vom Leib gerissen hat“, sagte sein Verteidiger.

„Ich schäme mich, sie gehabt zu haben“, sagte Clemens K. Am Sonntag sei er das letzte Mal noch spätabends unter der Nadel gewesen und habe die Tattoos überstechen lassen. Das war für den Staatsanwalt reine Taktik. Der Angeklagte habe sich den Verfahren angepasst, wolle wieder in den öffentlichen Dienst.

Tätowierungen als Schutzpanzer

Das sah das Gericht anders. Die Gerichtsverfahren hätten dazu geführt, dass Clemens K. sich mit der Tat auseinandergesetzt habe. Er habe die Tattoos abgeändert, um sich abzugrenzen – von der Einstellung, die auf eine rechte Gesinnung schließen ließen. Mit der er, eigenen Angaben zufolge, nichts am Hut hat und noch nie gehabt hat. Für ihn waren die Tätowierungen, wie er sagte, sein eigener Schutzpanzer, mit dem er sich gegen Verletzungen in der Jugend schützen wollte. Er habe sich für die Wikinger interessiert, die für ihn Weisheit, Kraft für die Familie und gegenseitiges Kümmern bedeuteten.

Das nahm ihm der Staatsanwalt nicht ab. Er beantragte eine Freiheitsstrafe von zwei Monaten auf Bewährung und eine Geldauflage.

Die Richter entschieden auf eine Geldstrafe. Auch für sie war der Vorfall keine Bagatelle. Deshalb sei auch eine Einstellung des Verfahrens für sie nicht in Frage gekommen, sagte die Vorsitzende Richterin.

Tattoos vor Schülern gezeigt

Für ihn sprach, dass er sich damals selbst bei der Polizei angezeigt habe – wenn auch auf den Druck von Kollegen hin. Die Tat sei mittlerweile bald drei Jahre her. Ganz entscheidend seien seine Aufarbeitung und Auseinandersetzung. Außerdem ist der Angeklagte nicht vorbestraft. Aber: Er habe die Tattoos bei einer Veranstaltung gezeigt, bei der Siebt- bis Neuntklässler dabei waren, die in einem Alter seien, in dem sie für alle möglichen Einflüsse empfänglich seien, so die Richterin.

Anders als der Staatsanwalt hielten die Richter eine Freiheitsstrafe nicht zur Verteidigung der Rechtsordnung für nötig. Auch, wenn „wir in einer problematischen Zeit leben, in der es rechte Gewalttaten gibt“ Aber die persönlichen Umstände würden für den Angeklagten sprechen. „Wir hoffen, dass sich unsere Einschätzung nicht ins Gegenteil verkehrt und Sie noch einmal wegen ähnlicher Delikte vor Gericht stehen“, sagte die Richterin.

Von Dagmar Simons