Weihnachten 2020: Diese Gottesdienste finden in Hennigsdorf statt

Hennigsdorf

„Wir feiern keine Präsenz-Gottesdienste“, erklärt Nieder Neuendorfs Pfarrerin Barbara Eger mit Verweis auf die Corona-Pandemie. In der Zeit von 15 bis 18 Uhr gibt es an der Kirche Nieder Neuendorf das Licht von Bethlehem und Liedhefte für zuhause. In der Katholischen Kirchengemeinde findet am Heiligabend um 14 Uhr eine Krippenspielandacht statt, Christmetten sind um 20 und 22 Uhr. In den Kirchen liegen Listen zur Anmeldung bereit, auch per E-Mail oder telefonisch im Pfarrbüro ist das möglich (03302/ 8 89 40 oder pfarrer@kath-kirche-hennigsdorf.de).

In der Martin-Luther-Kirchengemeinde können wegen Corona am Heiligen Abend keine Gottesdienste stattfinden. „Alternativ gibt es Gottesdienste im Radio und TV“, heißt es auf der Webseite. Velten: Wegen der Corona-Pandemie sind in der Evangelischen Kirchengemeinde Velten alle Christvespern abgesagt „Wir laden Sie ein, die Gottesdienste im Radio, Fernsehen oder Internet mitzufeiern“, heißt es auf der Webseite der Gemeinde. Gottesdienste finden dann am Freitag. 25. Dezember, 10.30 Uhr, und Sonnabend, 26. Dezember, 10.30 Uhr statt. In der Kirche St. Joseph gibt es um 15 Uhr eine Krippenspielandacht, Christmetten finden um 18 und 20 Uhr statt. Voranmeldungen hierfür sind per e-Mail oder telefonisch möglich (03302/ 8 89 40 oder pfarrer@kath-kirche-hennigsdorf.de).

Von Marco Paetzel