Weil Mitarbeiter im Stahlwerk keine Maske tragen wollte: Arbeitsgericht bestätigt fristlose Kündigung

Neuruppin

Ein vierfacher Vater, der fast 20 Jahre in den Hennigsdorfer Elektrostahlwerken (HES) gearbeitet hat, durfte fristlos gekündigt werden, weil er keine Corona-Schutzmaske tragen wollte. Das hat am Donnerstag das Arbeitsgericht Neuruppin entschieden.

Ausschlaggebend für Richter Stefan Gerber und die vierte Kammer des Arbeitsgerichtes waren dabei offenbar mehrere Dinge: Zum einen hatte der Mann gegenüber den Stahlwerken mit einem Attest agiert, dass er sich selbst ausgestellt hatte. Zum anderen war der Betriebsrat der HES im Vorfeld der verordneten Maskenpflicht einbezogen gewesen.

Die Maskenpflicht gilt im Sozialgebäude

Das hatte die Anwältin des DGB-Rechtsschutzes bei der Verhandlung im März noch bezweifelt. Der Vorsitzende des HES-Betriebsrates erklärte am Donnerstag, dass die Maskenpflicht auch auf Wunsch von Beschäftigten Anfang September eingeführt worden war – allerdings nur dort, wo der Sicherheitsabstand von 1,50 Meter nicht eingehalten werden kann und wo es Kontakt zu den Fahrern aus den verschiedensten Ländern gibt, die täglich das Stahlwerk anfahren.

Zudem gilt die Maskenpflicht für die mehr als 750 Mitarbeiter im Sozialgebäude der HES, da es dort Begegnungsverkehr gebe, so Betriebsrat Hans-Jürgen Spitzer.

Ein falsches Attest vorgelegt

Für Anwalt Paul Gooren ist das falsche Attest entscheidend. „Das ist Urkundenfälschung und eine nicht unerhebliche Pflichtverletzung.“ Deshalb sei Andreas X. fristlos gekündigt worden. Gooren verwies darauf, dass das Landesarbeitsgericht in Hessen eine manipulierte ärztliche Bescheinigung als nicht hinnehmbar eingestuft hat.

Indes verwies Ruth Jäger vom DGB-Rechtsschutz darauf, dass ihr Mandant unregelmäßig unter Migräne leidet, deshalb schon einmal mit dem Rettungswagen abgeholt werden musste und das Maskentragen die Gefahr von Migräne-Attacken erhöhen könne.

Eine Berufung ist möglich

„Ich bin kein Maskenverweigerer“, betonte Andreas X. und verwies darauf, dass er sich in den vergangenen Jahren „immer engagiert“ habe für das Stahlwerk. So hat er laut seiner Anwältin regelmäßig Überstunden geleistet.

Ob Andreas X. die Entscheidung des Arbeitsgerichtes Neuruppin akzeptieren wird, dazu zählt, dass er auch die Kosten des Verfahrens tragen muss, das ist offen. „Wir warten die schriftliche Urteilsbegründung ab“, sagte Anwältin Jäger. Eine Berufung ist vor dem Landesarbeitsgericht Berlin-Brandenburg in Berlin möglich.

Gütliche Einigung abgelehnt

Eine gütliche Einigung hatten die Streitparteien zuvor abgelehnt. Die HES beharrte auf die fristlose Kündigung und war lediglich bereit, nochmals zwei Monatsgehälter von je gut 4000 Euro zu zahlen.

Andreas X. und die DGB Rechtsschutz wollten, dass die fristlose Kündigung in eine ordentliche Kündigung umgewandelt und dass eine sogenannte Regelabfindung gezahlt wird. Diese beträgt ein halbes Bruttomonatseinkommen je Beschäftigungsjahr. „Der Kläger hängt an seinem Arbeitsplatz“, so Anwältin Jäger.

Von Andreas Vogel