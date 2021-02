Weil der Vater spielsüchtig war: Hennigsdorfer Familie droht die Obdachlosigkeit

Hennigsdorf

Beate Schulz* findet in diesen Tagen kaum Schlaf. Anfang Januar berichtete die Hennigsdorferin, die anonym bleiben möchte, der MAZ von ihrer Angst, dass die Familie aus ihrer Mietwohnung geworfen werden könnte. Schließlich hatte der Mann von Beate Schulz durch seine Spielsucht einen riesigen Schuldenberg in Höhe rund 100 000 Euro angehäuft. Ein Jahr lang hatte der Familienvater keine Miete mehr an den Vermieter „Deutsche Wohnen“ überwiesen, rund 20 000 Euro Mietschulden sind aufgelaufen.

Seine Frau wusste von alldem nichts, für die finanziellen Angelegenheiten war ihr Mann zuständig. Als er im November reinen Tisch machte, sei ihre Welt in Tausend Stücke zerbrochen (MAZ berichtete). Nun ist ein weiterer Monat vergangen und ihre Angst scheint sich zu bewahrheiten: „Bei uns hat sich nun von jetzt auf gleich die Lage ernsthaft verschlimmert. Jetzt haben wir schon einen Räumungstermin erhalten, obwohl wir drei volle Monatsmieten von je 1500 Euro plus je 200 Euro als Schuldentilgung gezahlt haben.“

Schlechte Karten auf dem Wohnungsmarkt

Das Ehepaar hatte mithilfe von ärztlichen Attesten eine Räumungsschutzklage beantragt, die nun abgelehnt wurde. Noch vor Ablauf der Widerspruchsfrist von 14 Tagen kam schon der Räumungstermin: Es ist der 24. Februar, 11.30 Uhr. An diesem Tag sollte die zwangsweise Herausgabe der Wohnung erfolgen. Im Schreiben der Gerichtsvollzieherin heißt es weiter, dass eine anderweitige Unterbringung nicht Sache des Gerichtsvollziehers sei. Wegen der hohen Mietschulden und einem negativen Eintrag bei der Schufa ist die Wohnungssuche für die Hennigsdorfer Familie aber fast aussichtslos. „Da winkt jeder Vermieter sofort ab“, fürchtet Beate Schulz.

Ein vermeintlicher Lichtblick war die Stadt Hennigsdorf, die sich in den Fall eingeschaltet hatte. „Meist werden die Betroffenen vorübergehend in einer Unterkunft untergebracht. In seltenen Fällen besteht die Möglichkeit, kurzfristig eine Wohnung zu vermitteln, da auch der Wohnungsmarkt in unserer Stadt unter Druck geraten ist. Im Fall der Familie aus Hennigsdorf, die kurz vor einer Zwangsräumung steht, konnten wir ein solches Wohnungsangebot unterbreiten“, so Ilona Möser, Sprecherin der Verwaltung. Das Problem daran: Die Wohnung liegt im dritten Stock. Beate Schulz ist jedoch zu 50 Prozent schwerbehindert, weil sie eine Muskelerkrankung hat. „Wir können nicht in diese Wohnung ziehen. Ich kann höchstens drei bis vier Stufen steigen, mehr lässt meine Krankheit nicht zu.“ Selbst zu einem Wegzug in Nachbargemeinden wäre die Familie bereit, schätzt ihre Chancen dort aber als genauso schlecht ein.

Es gibt einen Hoffnungsschimmer

„Was haben wir denn für Chancen, außer auf der Straße zu sitzen? Es herrscht Wohnungsnot“, erklärt Beate Schulz. Die Ehefrau und Mutter eines jugendlichen Sohnes versteht die Welt nicht mehr. „Unsere Miete haben wir immer und jahrelang pünktlich gezahlt, jetzt ist mein Mann erkrankt, hat sich aber schnell nach Bekanntgabe im November ärztliche Hilfe und Suchthilfe gesucht, das wird aber alles ignoriert.“ Dem Brief vom Amtsgericht zum Beschluss über die Zwangsvollstreckung ist zu entnehmen, dass die vorgelegten Atteste beider Eheleute offenbar nicht ausreichten, um eine Räumung abzuwenden. Nun will Beate Schulz zusätzlich ein Gutachten von ihrem Facharzt für Muskelerkrankungen anfertigen lassen. Zudem hat sie in einem Brief an den Vermieter dargelegt, dass sie von der Spielsucht ihres Mannes und den nicht gezahlten Mieten nichts gewusst habe – man wolle alle Mietschulden zurückzahlen. „Mein Mann und ich sind berufstätig, wir schaffen das!“, so Beate Schulz. Sie hofft nun, dass das Schreiben an ihren Vermieter diesen zum Einlenken bewegt. Schließlich hätte dieser dann die Aussicht, die volle Summe der Mietschulden zurückzuerhalten.

Auf MAZ-Anfrage bei der Pressestelle der Deutschen Wohnen klingt die Sache positiver. Es gebe durchaus noch Hoffnung für die Familie. Von der Zwangsräumung im Februar wolle man absehen, erklärt Sprecherin Laura Kruß. „Wir werden mit der Familie in Kontakt treten, um eine alternative Lösung zu finden.“ Ob das heißt, dass die Familie in der Wohnung bleiben kann, ließ die Sprecherin allerdings noch offen.

