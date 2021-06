Wenn Bauland knapp wird: Fraktionen beschäftigen sich mit dem Bauen in zweiter Reihe

Hennigsdorf

Der Vorschlag hat für einigen Gesprächsstoff gesorgt: Der Hennigsdorfer Immobilienkaufmann Axel Schoettler hatte in einem MAZ-Text über Bodenrichtwerte den Vorschlag ins Spiel gebracht, auch in zweiter Reihe bauen zu lassen. „Es gibt viele ältere Herrschaften mit 1000 bis 1400 Quadratmeter großen Grundstücken, die sich wünschen, dass zum Beispiel ihre Kinder dort noch ihr Haus bauen. Leider wurde das von der Verwaltung bisher meistens abgelehnt“, hatte Axel Schoettler erklärt.

Gerade in Zeiten, in denen Hennigsdorfer wie zuletzt auf die Straße gingen, um die Bebauung von drei Arealen mit Einfamilienhäusern zu verhindern, könnte der Vorschlag interessant sein. In der CDU-Fraktion etwa unterstützt man das Ansinnen. „Die Bebauung auch in zweiter Reihe ist auch schon einer unserer Arbeitsschwerpunkte für dieses Jahr, leider bislang jedoch noch nicht sehr erfolgreich“, erklärt Fraktionschef Werner Scheeren. Man wolle aber am Thema dranbleiben und unterstütze die Auffassung von Axel Schoettler.

Bauen in zweiter Reihe für Einfamilienhäuser

Auch Oliver Schönrock (Unabhängige) unterstützt das Ansinnen. Jüngst habe sich eine Familie aus Nieder Neuendorf an ihn gewandt. „Diese Familie hat ein Grundstück von etwa 1400 Quadratmetern, welches sie teilen wollen, damit ein Mitglied dieser Familie ein Einfamilienhaus für seine eigene junge Familie bauen kann“, so Schönrock. Gemäß Flächennutzungsplan sei das Grundstück als Wohnbaufläche ausgewiesen und nach vorliegenden Zeichnungen und der örtlichen Gegebenheiten sei eine Zuwegung für das hintere abzuteilende Grundstück möglich.

Eine Anfrage hierzu wurde von der Verwaltung der Stadt Hennigsdorf, mit der Begründung „entspricht gemäß Paragraf 34 Absatz 1BauGB nicht der baulichen Eigenart der näheren Umgebung“ ablehnend beschieden. „Unserer Auffassung nach wäre die nähere Umgebung von der Bebauung in der zweiten Reihe nicht beeinträchtigt. Hierzu werden wir noch einige Fragen an die Verwaltung stellen“, so Schönrock. Bauen in zweiter Reihe ermögliche es, Einfamilienhäusern zu schaffen, um somit, so Schönrock weiter, auch die jetzt betroffenen Flächen der Gärten und Garage zu erhalten.

Die SPD will Kontakt aufnehmen

In der SPD-Fraktion wurde das Thema schon im Winter 2020 besprochen, allerdings gebe es dazu noch sehr wenige Anfragen. „Der Boden ist ja da, und viele ältere Herrschaften haben ein Problem damit, das alles zu bewirtschaften. Ehe sie in eine Wohnung ziehen müssen, wäre das ja ein super Modell. Da hätte man zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen“, erklärt SPD-Fraktionschef Patrick Deligas, der auch Kontakt zum Immobilienkaufmann Axel Schoettler aufnehmen will, der das Modell ins Gespräch gebracht hatte.

„Leider können wir als Stadt nur über Grundstücke verfügen, die sich in unserem Besitz befinden. Die von Herrn Schoettler aufgeführten Grundstücke befinden sich in Privatbesitz“, erklärt indes Linken-Fraktionschefin Ursel Degner. Nach Rücksprache mit der Verwaltung, sei ihr versichert worden, dass dort, wo es mit dem Baurecht vereinbar ist, schon jetzt sogenannte „Hammergrundstücke“ genehmigt würden. Die Auffassung der Stadt und die der Linken sei, dass man Wohnungen vorrangig für Hennigsdorfer und für Menschen, die in Hennigsdorf arbeiten und dann auch hierher ziehen, schaffen wolle. „Dabei ist das Schaffen von Wohneigentum nur eine Option, die sich aber viele Hennigsdorfer wünschen. Für uns ist es keine Option, dass junge Familien ins Umland ausweichen, weil sie dort attraktives Bauland erwerben können“, so Ursel Degner.

Die FDP sieht Bauen in zweiter Reihe als Möglichkeit an

Von AfD-Chef Dietmar Buchberger heißt es, das Bauen in zweiter Reihe könne sicher an mancher Stelle sinnvoll sein, allerdings sicher nicht als flächendeckende Lösung für die ganze Stadt. „Das muss man sich gegebenenfalls für jedes Grundstück jeweils genau ansehen. Nicht an allen Stellen passt eine solche Verdichtung zu den Plänen zur Stadtentwicklung.“ Es dürfe auch keinen Druck auf die Eigentümer geben, Teile Ihrer Grundstücke für zusätzliche Bebauung freizugeben. „Das muss für alle ganz freiwillig bleiben.“

Auch FDP-Fraktionschef Ralf Nikolai hat sich mit der Materie befasst. „Wir möchten erst einmal den tatsächlichen Bedarf ermittelt wissen, bevor Pachtland dann in Bauland für Einfamilienhäuser umgenutzt werden soll“, erklärt Nikolai. Das Bauen in zweiter Reihe sehe er auch als Möglichkeit, Bauland neu zu erschließen. „Hier muss natürlich der jeweilige Bebauungsplan unter Berücksichtigung der zu versiegelnden Flächen eine Bebauung zulassen.“

Acht Anfragen gab es seit 2018

Die Hennigsdorfer Stadtverwaltung informiert, dass seit 2018 für insgesamt 8 Bauvorhaben schriftliche Bauvoranfragen zur Klärung der Zulässigkeit nach Paragraf 34 im Baugesetzbuch (Zulässigkeit von Vorhaben innerhalb der im Zusammenhang bebauten Ortsteile) vorgelegen hätten. „Für alle Vorhaben wurde die Erteilung des Einvernehmens der Stadt in Aussicht gestellt, bei zwei Verfahren steht der abschließende Bescheid der unteren Bauaufsichtsbehörde noch aus“, erklärt Hennigsdorfs scheidende Sprecherin Ilona Möser. Hinzu kämen in unregelmäßigen Abständen mündliche Anfragen, hier konnte seit 2019 für etwa 3 bis 4 Vorhaben das gemeindliche Einvernehmen allerdings nicht in Aussicht gestellt werden.

Generell sei planungsrechtliche Zulässigkeit einer Bebauung in der zweiten Reihe ausschließlich auf der Grundlage des Baugesetzbuches zu beurteilen. Dabei richte sich die Zulässigkeit im Geltungsbereich eines bestehenden Bebauungsplanes nach den Festsetzungen des Bebauungsplanes. Sofern – und dies sei in den meisten Anfragen der Fall – kein Bebauungsplan vorliege, sei die Zulässigkeit nach Paragraf 34 im Baugesetzbuch zu beurteilen. „Hier ist dann unter anderem zu prüfen, ob sich ein Vorhaben nach Art und Maß in die prägendende umgebende Bebauung einfügt. Dort, wo die Voraussetzungen des Paragrafen 34 im Baugesetzbuch gegeben sind, wurde und wird durch die Stadt Hennigsdorf das Einvernehmen erteilt. Die Entscheidung, ob ein Einvernehmen erteilt werden kann oder nicht, erfolgt somit ausschließlich auf der Grundlage gesetzlicher Vorgaben“, erklärt Ilona Möser weiter. Im Übrigen bestehe gegebenenfalls für die beim Landkreis ansässige untere Bauaufsichtsbehörde die Möglichkeit, abweichend von der Einschätzung der Kommune das gemeindliche Einvernehmen zu erteilen oder auch zu versagen, wenn diese bei der Beurteilung der Zulässigkeit zu anderen Einschätzungen komme als die Kommune.

Von Marco Paetzel