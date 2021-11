Wenn der Partner an der Flasche hängt: Es gibt Hilfe für Angehörige von Suchtkranken

Nieder Neuendorf

In Selbsthilfegruppen für Süchtige geht es meistens um die Betroffenen selbst. Alkoholiker, Drogenabhängige, Spielsüchtige oder Menschen, deren Medienkonsum ihr Leben aus den Fugen geworfen hat. Doch jede Sucht hat meist nicht nur einen Betroffenen: Es gibt oft Angehörige, die gemeinsam mit dem Kranken leiden. Der Fachbegriff dafür lautet Co-Abhängigkeit. „Das bedeutet, dass jemand die Sucht unterstützt. Etwa, wenn eine Frau ihren Mann montagmorgens immer bei der Arbeit entschuldigt, weil es ihm nicht gut geht, oder ihm noch die Bierflaschen hochträgt“, erklärt Kathleen Ensminger.

Auch die Co-Abhängigkeit sei eine Sucht, die man nicht einfach so vom Tisch wischen könne. Die Betroffenen seien oft isoliert von anderen, eingeschüchtert und voller Existenzängste. „Sie können selbst kaum arbeiten und bekommen psychische Probleme. Manche sind sogar selbstmordgefährdet.“ Die Betroffenen würden sich schämen und hätten kaum noch Kraft, erklärt Kathleen Ensminger.

90 Minuten Zeit für Gespräche

Seit September 2020 ist die 44-Jährige die Kontaktperson der Angehörigengruppe Suchterkrankter, die gemeinsam mit dem Märkischen Sozialverein und der Hennigsdorfer Pur-Gesellschaft organisiert wird. Einmal im Monat treffen sich die Mitglieder der Gruppe, es ist immer ein Donnerstag zwischen 18.30 und 20 Uhr – je nachdem, wie es terminlich passt. Für die Treffen steht ein Raum im Nachbarschaftstreff der Pur in Nieder Neuendorf, Dorfstraße 46, bereit.

Das ist der Raum für die Gruppe im obersten Stock des Nachbarschaftstreffs. Quelle: Marco Paetzel

Genug Expertise finden die Betroffenen auf jeden Fall, denn Kontaktperson Kathleen Ensminger ist seit 2016 ausgebildete Suchthelferin. Praxis findet sie auch zur Genüge in ihrer Arbeitsstelle in einer Berliner Jugendstrafanstalt. „Da bin ich ehrenamtlich für die Bediensteten zuständig. Aber in der Coronazeit auch für Inhaftierte, weil keine externen Kräfte hereinkamen“, sagt die Nieder Neuendorferin.

Auch Ensmingers Vater war Alkoholiker

Sie ist selbst auch co-abhängig, ihr Vater war Alkoholiker. „Wir haben ihn schon in meinem ersten Lebensjahr verlassen“, so Kathleen Ensminger. Sie habe ihn bis zu seinem Tod niemals kennengelernt, dennoch sei ihr Vater immer ein Teil von ihr gewesen – und damit auch seine Sucht. „Er hat meine Mutter jahrelang drangsaliert und seine Sucht in den Vordergrund gestellt“, erinnert sich Kathleen Ensminger an die Erzählungen ihrer Mutter. Es sei zwar ein geringes Maß der Co-Abhängigkeit. „Wenn man sich damit näher beschäftigt, dann beeinflusst einen das schon.“

Der Zulauf zur Gruppe ist bislang bescheiden. Drei bis vier Betroffene – bisher sind es nur Frauen – kommen regelmäßig zu den Treffen. Die meisten, die kommen, seien in gehobenen Positionen – von der Lehrerin bis zur Selbstständigen. Zwei sind inzwischen wieder abgewandert, und zwar aus gutem Grund. „Sie haben hier erst verstanden, was Co-Abhängigkeit eigentlich ist. Nun haben sie sich getrennt und sich einen neuen Lebensmittelpunkt gesucht“, sagt die 44-Jährige. Viele Angehörige würden überhaupt nicht wissen, dass sie co-abhängig sind. Um das herauszufinden, hat Kathleen Ensminger einen Bogen mit 22 Fragen bereit. Eine Frage lautet etwa: „Kreisen manchmal Todeswünsche in Ihrem Kopf – zum Beispiel ,Wenn er doch einmal gegen einen Baum fahren würde!’“

Evelyn Meissner unterstützt die Gruppe

Es sei nicht ungewöhnlich, dass Co-Abhängige die Treffen der Gruppe einfach aus fadenscheinigen Gründen absagen würden – etwa weil die Katze krank geworden sei. „Das ist typisch für die Sucht. Da muss man Verständnis zeigen und sie ermutigen, das nächste Mal zu kommen“, sagt Kathleen Ensminger. Die häufigste Droge, um die sich die Süchte der Partner drehen, sei nicht mal unbedingt der Alkohol. „Cannabis ist am meisten vertreten. Da kommt man leicht ran und es ist nicht ganz so teuer“, erklärt die Expertin. Die Treffen verlaufen meist so, dass die Betroffenen reihum ihre Geschichte erzählen – oder was seit dem letzten Treffen passiert ist. Die Kontaktperson der Gruppe versteht sich bei den Treffen im Nachbarschaftstreff als eine Art Busfahrerin, die die Diskussion steuert. „Den Rest machen die Gruppenmitglieder selbst“, erklärt Kathleen Ensminger.

Unterstützung bekommt sie von Evelyn Meissner, die den Nachbarschaftstreff in Nieder Neuendorf leitet. Sie ist bei den Sitzungen dabei und übernimmt vertretungsweise auch mal die Gesprächsführung. „Sie ist jemand, der schneller mitfühlt. Ich dagegen möchte nicht mit den Frauen mitweinen, das hilft keinem“, sagt Kathleen Ensminger. Wichtig ist es, dass die Betroffenen einen Raum finden, wo sie ihre Geschichte erzählen können und Tipps bekommen. „Die Tipps kommen von den Gruppenmitgliedern selbst – oder auch mal von mir“, so die Kontaktperson. Eine Reha oder eine Mutter-Kind-Kur seien am Ende oftmals nötig, sagt die Expertin. Dafür stellt sie auch gerne den Kontakt her.

Mehr Informationen zur Angehörigengruppe Suchterkrankter, die sich mit Alkohol- und Drogensucht, Glücksspielsucht und Medienabhängigkeit beschäftigt, gibt es bei Suchthelferin Kathleen Ensminger unter 03302/203705 (Pur), 03301/6896945 (SEKIS) oder unter sekis@msvev.de.

Von Marco Paetzel