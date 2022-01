Wenn der Topf auf dem Herd Schmerzen leidet: In Hennigsdorf finden Betroffene von Psychose Hilfe

Hennigsdorf

Irgendwann nahm die Angst Überhand, kontrollierte sein Leben vollends. Bis Thomas* irgendwann sogar dachte, dass der Topf auf dem heißen Herd fürchterliche Schmerzen erleidet. Und so verzichtete er eben fortan auf warmes Essen. Sein Leben entglitt ihm immer mehr. Eine Ausbildung hatte Thomas abgeschlossen, konnte aber nie im Beruf arbeiten und schlug sich mit Gelegenheitsjobs durch. Und dann ging es gar nicht mehr: Zwei Jahre lang war der Hennigsdorfer mit Unterbrechung in stationärer Behandlung im Krankenhaus.

Die Diagnose kennt er seitdem: Thomas leidet unter sogenannter affektiver Schizophrenie. Der junge Mann ist in sich gekehrt, kann keine Gefühle zeigen, so erklärt er es selbst im Gespräch mit der MAZ. „Ich nehme die Welt um mich rum als bedrohlich wahr. Seien es andere Menschen oder auch Geräusche“, erklärt er. Seit etwa vier Jahren ist er Mitglied beim Psychose-Seminar, das monatlich im Hennigsdorfer Gemeinschaftszentrum Conradsberg stattfindet. Die Sitzungen hätten Thomas sehr geholfen. „Man kann sich die Dinge hier von der Seele regen und mit anderen Betroffenen sprechen“, sagt der junge Mann im Gespräch mit dem MAZ-Reporter. Die Psychose hat viele Gesichter. Andere in der Gesprächsrund hören etwa Stimmen, die ihr Verhalten kommentieren oder sie gar beschimpfen. Wieder andere fühlen sich dünnhäutig und denken, ihre Umwelt sei inszeniert und die Menschen nur Schauspieler.

Das Projekt gibt es seit 2017

Theresa Wolf, leitende Psychologin der Oberhavel-Klinken, und Susanne Eisenberger, Sozialfachwirtin von der Sekis Oberhavel, teilen sich die Moderation des Psychose-Seminars. Es ist ein gemeinsames Projekt der Oberhavel-Kliniken, der Psychiatrischen Institutsambulanz Hennigsdorf, des Märkischen Sozialvereins, des Früherkennungs- und Therapiezentrums für beginnende Psychosen Berlin-Brandenburg (FETZ) und des Berliner Krisendienstes (Berlin Nord). Seit Herbst 2017 finden die Treffen des Psychose-Seminars statt, zunächst versammelten sich die Teilnehmer im Hennigsdorfer Seniorenwohnpark. Über Pur-Koordinator Steffen Leber kam die Gruppe dann an Räumlichkeiten im Gemeinschaftszentrum Conradsberg, seit Sommer 2020 finden die Gruppensitzungen nun hier statt. Coronabedingt ist es erst im September 2021 mit den monatlichen Treffen wieder richtig losgegangen.

Bei dem 90-minütigen-Treffen geht es immer um einen sogenannten Trialog. „Menschen, die im Beruf professionell arbeiten, treffen auf Betroffene und deren Angehörige. Sonst kennt man ja Selbsthilfegruppen oder Angehörigengruppen. Die Idee beim Trialog ist, dass man alle drei Gruppen zum Austausch an einen Tisch bekommt“, erklärt Leiter Theresa Wolf den Ansatz der Runde. Jedes Treffen hat ein Thema, etwa „Psychose als Lebenswende“, „Umgang mit Schulderleben“ oder „Psychose und Sucht“. Es gab schon Treffen, da kamen bis zu 30 Leute. „Nach dem Lockdown und dem Standortwechsel war es aber schwierig. Zuletzt waren immer ein bis zwei Betroffene da“, erklärt Leitern Theresa Wolf, die aber hofft, dass bald wieder mehr Menschen den Weg zum Psychoseseminar finden. Man müsse sich immer überraschen lassen, wer kommt und welche Themen besprochen werden. Wichtig sei nur, dass die Leute gegen Corona geimpft seien, stellt die Leiterin klar.

Etwa ein Prozent der Gesellschaft ist betroffen

Die Psychose, die etwa ein Prozent der Gesellschaft betrifft, sei mit Wahn, Erleben und Halluzination verknüpft. „Die Wirklichkeit, die die Betroffenen erleben, teilen andere nicht mehr“, erklärt Theresa Wolf. Wenn sich etwa Leute vom Nachbarn ständig beobachtet fühlen, andere das aber nicht bestätigen können, gebe es ein Problem. Und ein Teufelskreis beginnt. „Wenn sie denken, das ist ihre Realität, wenden sich Betroffene eher erstmal an die Polizei oder versuchen zu fliehen. Leider kommen nicht alle auf die Idee, ins Krankenhaus zu gehen“, sagt die Psychologin.

Den Anfang machten oft Angehörige, die zu den Treffen kommen, um Ratschläge zu bekommen. „Wir wollen es den Betroffenen leichter machen, sich Hilfe zu holen und den Angehörigen zeigen, wie sie mit der Situation umgehen können“, erklärt Theresa Wolf. Mitunter kämen auch Leute, weil sich ihre Angehörigen das wünschen würden oder weil sie über die Erkrankung hinweg seien und darüber sprechen wollen. „Wenn Betroffene, die diesen Weg schon mal gegangen sind, herkommen, ist das für uns immer sehr wertvoll“, erklärt Co-Leiterin Susanne Eisenberger. Dies könne Angehörigen, die sich gerade große Sorgen machen, sehr helfen.

Seminarteilnehmer Thomas geht es besser

Wie vielen Menschen sie geholfen haben, können Theresa Wolf und Susanne Eisenberger nicht sagen. „Ich kenne einige und weiß, dass sie damit jetzt sehr gut umgehen“, sagt Wolf. Auch Seminarteilnehmer Thomas geht es mittlerweile besser. Er sei auf einem guten Weg und fast symptomfrei. Mittlerweile macht er auch ein Praktikum als Genesungsbegleiter im Hennigsdorfer Krankenhaus. „Es wäre schön“, sagt er, „wenn ich da beruflich Fuß fassen könnte.“

Die Treffen finden an jedem zweiten Montag im Monat statt, in der Zeit von 16.15 bis 17.45 Uhr im Gemeinschaftszentrum Conradsberg, Parkstraße 39 in Hennigsdorf.

Von Marco Paetzel