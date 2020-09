Wenn der eigene Garten zur Entspannungsoase wird

Hennigsdorf

Wer kennt das nicht? Nach einem stressigen Arbeitstag genießt man die Ruhe und Gemütlichkeit der eigenen vier Wände, der Ballast des beruflichen Alltags bleibt vor der Eingangstür. Genau diese Entspannungsoase genießt die Hennigsdorferin Jenny Lehrach in vollen Zügen, wenn sie ihren eigenen Garten betritt. Wobei sie diesen erst so wirklich schätzen und lieben gelernt hat, als sie ihn mal nicht zur Verfügung hatte. „Früher war der eigene Garten für mich mehr Arbeit als Erholung. Als ich aber mal für zwei Jahren in Berlin wohnte, habe ich genau diesen Ort vermisst“, berichtet die 46-Jährige rückblickend.

Jenny Lehrach und ihr Vater. Quelle: Robert Roeske

Zusammen mit ihren Eltern und ihrem Sohn Louis wohnt Jenny Lehrach in Hennigsdorf. Der eigene Garten ist dabei in den vergangenen Jahren zur Entspannungsoase- und Seelenmassage geworden. Mit viel Liebe zum Detail widmet sich die Familie dem Kleinod. „Vor allem mein Vater hat sehr viel Zeit in den Garten investiert, aber auch mein Sohn war sehr fleißig und dass, obwohl man meinen würde, mit 20 hat er andere Interessen“, so Jenny Lehrach, die in einer Apotheke arbeitet. Ein Strandkorb, mehrere Liegestühle, eine Feuerschale und viele kleine, kaum auf den ersten Blick zu erkennende Accessoires machen den Garten der Hennigsdorfer Familie zu einem Kleinod. „Ohne Frage beansprucht ein Garten sehr viel Arbeit, aber ich muss sagen, mich hält die Gartenarbeit fit und erdet mich total.“

Gemütlich erblickt der Garten von Jenny Lehrach. Quelle: Robert Roeske

Vor allem die Coronazeit verlangt der Pharmazeutische Technische Assistentin viel ab. „Der Arbeitsaufwand ist deutlich höher geworden und absolut anstrengend. Da ist die Zeit im Garten einfach nur wundervoll, gerade für Kopf und Geist absolut befriedigend“, schwärmt die 46-jährige Hennigsdorferin. Im Garten finden sich auch einige Windmühlen wieder, für die Jenny Lehrach ein Faible hat. Allerdings ist es ihr wichtig, dass alles in Maßen bleibt. „Ich möchte es schön, aber nicht kitschig haben. Von daher ist manchmal weniger mehr.“ Inzwischen hat sich Lehrach auch handwerklich einiges angeeignet und genießt es. „Ich finde es herrlich, sich selbst auszuprobieren und seiner Kreativität freien Lauf zu lassen. Ich würde ganz gerne noch Sitzbänke aus Holz anfertigen.“

Die 46-Jährige genießt den eigenen Garten als Kleinod und Entspannungsoase. Quelle: Robert Roeske

Als penibel würde sich die Hennigsdorferin allerdings nicht beschreiben. „Bei mir muss nicht alles akkurat oder nach Norm sein. Von mir aus kann der Rasen auch mal etwas höher wachsen, dass gefällt mir sogar sehr gut, macht es natürlich“ Während sich viele gerne abschotten im eigenen Gartenparadies, würde die Hennigsdorferin ihren gerne öffnen und die Zeit dort mit anderen teilen. „Ich könnte mir gut vorstellen, dass kleinere Lesungen bei mir stattfinden, gerne auch für Kinder. Wenn dann noch das Lagerfeuer an ist, könnte es absolut gemütlich sein.“ Jenny Lehrach könnte sich ihren Garten als einen Treffpunkt der Gemütlichkeit vorstellen, wo sich Gleichgesinnte austauschen können. „Wer dazu Lust hat, kann sich gerne bei mir melden“, so die 46-Jährige.

Viele kleine Accessoires sind im Garten von Jenny Lehrach zu entdecken. Quelle: Robert Roeske

Bis dahin genießt Jenny Lehrach ihren Garten weiterhin zusammen mit ihrer Familie als Rückzugsort. „Gerade zu Coronazeiten hat mir mein Garten wahnsinnig geholfen, ich konnte mich zurücklehnen und einfach nur entspannen. Manchmal wird man schon ein wenig melancholisch.“ Die Ideen für den eigenen Rückzugsort sprießen weiter im Kopf der Hennigsdorferin, die sich gerne auch von anderen inspirieren lässt und sich gerne auch Anregungen einholt. „Hauptsache es ist schön“, so die 46-Jährige.

