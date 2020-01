Hennigsdorf: Werkzeuge aus Lagerhalle entwendet

Hennigsdorf

Eine Lagerhalle in der Ruppiner Chaussee in Hennigsdorf war in der Nacht zu Donnerstag (30. Januar) das Ziel von bisher unbekannten Tätern. Im Zeitraum von Mittwochabend bis Donnerstagmorgen drangen sie gewaltsam in die Lagerhalle ein. Sie entwendeten aus der Halle sowie darin geparkten Fahrzeugen diverse Werkzeuge. Der entstandene Sachschaden wird nach ersten Erkenntnissen mit etwa 12.000 Euro beziffert. Kriminaltechniker der Polizei waren vor Ort.

Von MAZonline