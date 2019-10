Verlorene Bürgermeisterwette: Thomas Günther beim Rugby

Hennigsdorf

So richtig war am Sonnabend nicht klar, wer da den größeren Spaß auf dem Sportplatz des Eduard-Maurer-Oberstufenzentrums in der Berliner Straße in Hennigsdorf hatte: Die Ü40-Rugby-Herren des SV Stahl Hennigsdorf oder Thomas Günther. Genau vier Wochen nach seiner verlorenen Bürgermeisterwette löste das Hennigsdorfer Stadtoberhaupt seinen Wetteinsatz ein und absolvierte mit den Alten Herren des SV Stahl eine Trainingseinheit, bei der niemand geschont wurde.

Thomas Günther (l.) legte sich mächtig ins Zeug. Quelle: Nadine Bieneck

Großes Ziel: Schmerzen vermeiden

Und das nicht nur, weil die Alt-Herren bewiesen, dass sie noch lange nicht zum alten Eisen gehören. „Es ist schon sehr imposant, wenn mehrere dieser kräftigen Jungs auf dich zu gerannt kommen“, räumte Thomas Günther nach der Trainingseinheit ein. Einer von ihnen: Sven Hartwig. Seit 42 Jahren spielt der 53-Jährige Rugby. „Das hält uns jung, sieht man doch“, meinte er lachend. Der Bürgermeister habe „sehr ordentlich“ mittrainiert befand der Experte. Ein Lob, das Thomas Günther freute: „Für mich als Fernsehsportler war das schon eine Herausforderung“, gab er zu. „Es braucht mehr Kraft und Kondition, als man denkt, die dann auch noch richtig eingesetzt werden müssen.“ Die Mitspieler seien jedoch „sehr hilfsbereit gewesen, haben mir alles genau erklärt, wie man rempelt, tackelt und, und und. Ich habe versucht, es genau so nachzumachen, um Schmerzen zu vermeiden“, meinte er lachend. „Noch mehr Respekt vor den sportlichen Leistungen der Spieler und diesem sehr sehr anspruchsvollen Sport als ohnehin schon“, habe er nun.

Kommt eine Neuauflage der Bürgermeisterwette ?

Der verlorene Wetteinsatz fühle sich keinesfalls wie eine Niederlage an. „Das war eine Bereicherung für alle Beteiligten“, fand auch Bernd Götze, Vorsitzender des SV Stahl Hennigsdorf. Er hatte sich, ebenso wie Frank Schönfeld ( SPD), Vorsitzender der Hennigsdorfer Stadtverordnetenversammlung, in die Trainingsaktion mit eingeklinkt. Denn: „Geteiltes Leid ist halbes Leid“, so Schönfeld lachend. „Der SV Stahl ist ein Traditionsverein, der für unsere Stadt – so wie alle anderen Sportvereine auch – enorm wichtig ist“, so Günther. „Das ist eine große Familie, die sich hier entwickelt hat. Man sieht viele bekannte Gesichter, etliche spielen schon in der zweiten oder gar dritten Generation, teils seit Jahrzehnten. Das ist einfach beeindruckend.“ Die Bürgermeisterwette sei daher ein willkommener Anlass, den Sport noch mehr in die Öffentlichkeit zu rücken. Ob eine Neuauflage denkbar ist? „Einmal im Jahr kann ich mir so etwas gut vorstellen“, antwortete Thomas Günther auf den Vorstoß von Bernd Götze. „Wir haben eine enorme Breite an Sportarten in der Stadt. Möglich wäre das auch im sozialen Bereich. Wer eine gute Idee hat, soll sich gern damit bei mir melden.“

Die Rugbyspieler des SV Stahl Hennigsdorf (r.) gewannen das Heimspiel gegen den Berliner SV 92 mit 22:17. Quelle: Matthias Schütt

Der Sonnabend entpuppte sich am Ende nicht nur für die Alten Herren des SV Stahl als rundum gelungen. So fuhr die Männermannschaftim Anschluss an die Trainingseinheit gegen den Berliner SV 92 mit einem 22:17-Erfolg den dritten Sieg im dritten Saisonspiel ein und steht damit an der Tabellen Spitze der 2. Bundesliga/Ost.

Thomas Günther (2.v.l.) und Bernd Götze (r.) nach dem Trainingsende mit den Cheerleadern des Vereins. Quelle: Nadine Bieneck

Von Nadine Bieneck