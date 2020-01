Wieder am Nieder Neuendorfer See: Anwohner melden schwer verletzten Schwan

Nieder Neuendorf

Nachdem sie erst vor wenigen Tagen eine mit zwei Pfeilen schwer verletzte Kanadagans am Ufer des Nieder Neuendorfer Sees retteten, sammelten die Tierschützer der Wildtierrettung am Donnerstagnachmittag ganz in der Nähe eine verletzte Schwänin ein, die offenbar dringend Hilfe brauchte.

Mehrfach war den Tierfreunden in den vergangenen Tagen das verletzte Tier gemeldet worden. „Da wir für die Anfahrt zu der gemeldeten Stelle eine Dreiviertelstunde brauchen, war der Schwan immer schon weg, wenn wir vor Ort eintrafen“, berichtet Ruth Schnitzler, Sprecherin der Wildtierrettung. Auch umfangreiche Suchaktionen hätten keinen Erfolg gebracht.

Stundenlange Suche nach verletztem Tier

Anders am Donnerstag. Mehrere Stunden lang ließen zwei Tierschützerinnen nicht locker und suchten das verletzte Tier, bis sie es schließlich auf dem Nieder Neuendorfer See entdeckten. „Es war auch aus der Entfernung zu erkennen, dass das Tier augenscheinlich sehr schwach war. Die Schwänin versuchte vorwärts zu kommen, es gelang ihr jedoch nicht. Sie kam nicht von der Stelle“, berichtet Ruth Schnitzler. Bei der Suche nach Hilfe im Bootshafen wurden die Tierretter nicht fündig, so dass sie schließlich die Feuerwehr kontaktierten und um Hilfe baten. „Die Feuerwehr Tegelort sagte sofort zu, verschaffte sich vor Ort einen Überblick, um anschließend mit den Tierfreunden per Boot zu dem verletzten Vogel überzusetzen.

Dank der Hilfe der Kameraden der Feuerwehr konnte das verletzte Tier schließlich eingefangen werden. Quelle: Wildtierrettung Wensickendorf

Rettung in höchster Not

Der Schwan war zwischenzeitlich so geschwächt, dass er sich – auf eisigem Untergrund – nicht mehr fortbewegen konnte. Mit Hilfe der Feuerwehrkameraden wurde der Vogel aus dem Wasser geholt, in eine Decke gepackt und anschließend in die Tierklinik nach Schönfließ gebracht. Dort war vor wenigen Tagen bereits schon die verletzte Kanadagans, die ebenfalls am Nieder Neuendorfer See gerettet wurde, erfolgreich notoperiert worden.

Getauft wurde die Schwänin zwischenzeitlich auf den Namen „Elsa“. „Wir hoffen sehr, dass die Tierärzte ihr helfen können“, sagte Ruth Schnitzler am Donnerstagabend. „Es geht ihr schon seit einigen Tagen sehr schlecht. Immer wieder wurde sie humpelnd von aufmerksamen Anwohnern gesichtet. Zudem wurde sie von anderen Schwänen schwer attackiert“, berichtet sie. Erste Röntgenaufnahmen ergaben, dass es sich offenbar um ein älteres Tier handelt, Knochenbrüche waren nicht zu erkennen. Die Schwänin wird von den Tierschützern nun wieder aufgepäppelt, mit Schmerzmedikamenten versorgt und weiter beobachtet.

Tierschützer der Wildtierrettung Wensickendorf brachten den Schwan in die Tierklinik nach Schönfließ. Quelle: Wildtierrettung Wensickendorf

Zweiter Einsatz innerhalb weniger Wochen am Nieder Neuendorfer See

Für den Gnadenhof, Wildtierrettung und Notkleintiere e.V. war es der bereits zweite Einsatz in Zusammenhang mit verletzten Wasservögeln in Nieder Neuendorf innerhalb weniger Wochen. Die verletzte Kanadagans konnte nach erfolgreicher Not-Operation bereits wenige Tage später wieder am Ufer des dortigen Sees zu ihren Gefährten zurück in die Freiheit entlassen werden.

Die Schwänin wird nun von den Wildtierrettern aufgepäppelt. Quelle: Wildtierrettung Wensickendorf

Von Nadine Bieneck