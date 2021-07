„Wir sitzen nicht rum und sabbern“: Behindertensportverein will ernstgenommen werden

Hennigsdorf

Erst zuletzt gab es wieder diesen Moment. Marlies Morgenstern, zweite Vorsitzende des Behindertensportvereins Oberhavel, war auf der Suche nach einem Büroraum. Am Telefon stellte sie sich bei einem Vermieter vor und erklärte, sie sei vom Behindertensportverein. „Da hat der Herr sofort gesagt, dass er nichts mehr frei hat. Da war ich wirklich geplättet“, so Marlies Morgenstern. Auch beim Einwerben von Fördergeldern oder Spenden gebe es oft Probleme, sodass Vereinsmitglieder mittlerweile häufig ihren Beinamen „Unhehindert grenzenlos“ nennen, um nicht stigmatisiert zu werden. „Wir haben generell das Gefühl, unser Verein wird nicht ernstgenommen. Wenn die Leute Behindertensportverein hören, denken das viele, aber: Wir sitzen hier nicht rum und sabbern“, erklärt auch die erste Vorsitzende Kerstin Helmecke in drastischen Worten.

Man sei zwar seit 37 Jahren in Hennigsdorf beheimatet, doch kaum jemand kenne den Verein, sagt die Vorsitzende. Dabei hat der Verein 88 Mitglieder, Tendenz steigend. Viele, auch junge Menschen, würden unter Bandscheibenvorfällen oder verschiedenen orthopädischen und neurologischen Krankheiten leiden. „Wir als Sportverein haben die Aufgabe, physisch wie auch psychisch die Mitglieder wieder aufzubauen“, erklärt die erste Vorsitzende Kerstin Helmecke. Es bestehe aber häufig noch der Irrglaube, dass behinderte Menschen nichts leisten können. „In unserem Verein sind auch Mitglieder ohne einen Behinderungsgrad“, so Helmecke, die auch Gemeinwesenpreisträgerin Hennigsdorfs ist.

Eine Vorstellungsaktion mit Flyern

Der Verein bietet etliche Kurse an, von Wassergymnastik über Walken, Tanzen, Kegeln oder Tischtennis bis hin zu Federball oder ganzen Trainingslagern. Auch auf die Geselligkeit legen die Vereinsmitglieder großen Wert,unter anderem gibt es Feiern zum Frauen- oder Herrentag sowie zu Weihnachten. Es ist vieles geplant, damit der Behindertensportverein sich und seine Ziele vorstellen kann – und so mehr Akzeptanz in der Bevölkerung gewinnt. Mit der Aktion „Wir zeigen Gesicht“ etwa stellten sich einige Mitglieder des Vereins am 22. Juni auf den Havelplatz, um ihre Arbeit vorzustellen – immerhin konnten sie dabei zwei neue Mitglieder gewinnen.

Eine weitere Vorstellungsaktion mit Flyern solle nochmals Mitte August auf dem Havelplatz stattfinden, kündigt die Vorsitzende Kerstin Helmecke an. Wann, das steht aber noch nicht genau fest. Bis vor einigen Jahren gab es dafür eigens den „Tag mit behinderten Menschen“, diese Veranstaltung wurde aber in die Hennigsdorfer Festmeile integriert, wo die Stände der betroffenen Vereine nun einige von ganz vielen sind. Es gibt nicht wenige, die diese Entscheidung der Stadtverwaltung hinter vorgehaltener Hand schon kritisiert haben.

Sportfest und Denk-an-Dich-Tag

Am Sonnabend, 4. September, dagegen soll es ein Sportfest für Alt und Jung auf dem Sportplatz in der Tucholskystraße 70 in Hennigsdorf geben, das der Behindertensportverein ausrichten wird.

Am 2. Oktober ist der Denk-an-dich-Tag, der aus dem Rollstuhltanztag hervorgegangen ist, im Stadtklubhaus, bei dem der Verein sich und seine Sportarten vorstellt. „Wir hoffen, dass die Inzidenzen bis dahin runtergehen. Ansonsten können wir am Eingang einen Spucktest anbieten, sodass wir beruhigt feiern können“, erklärt die Vorsitzende Kerstin Helmecke.

Mehr Informationen zur Arbeit des Behindertensportvereins Oberhavel – unbehindert grenzenlos gibt es im Internet unter www.bsv-oberhavel.de.

Von Marco Paetzel