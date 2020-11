Wirtschaft sicher durch die Krise manövrieren: Bürokom setzt auf regionale Wertschöpfung

Hennigsdorf

Seit einem halben Jahr kommt man einfach nicht an ihnen vorbei – den zahlreichen Schildern und Markierungen, die daran erinnern, Abstand zu halten und Schutzmaßnahmen nicht zu ignorieren. Die Firma Bürokom aus Hennigsdorf vertreibt solche Produkte. „Dank eines guten Herstellernetzwerkes konnten wir schnell reagieren und die Schilder schon ab Mitte März drucken“, sagt Thomas Klewe, der als Layouter in der Druckerei-Abteilung arbeitet. „Sie kleben an Fußböden drinnen und draußen, an Wänden, Scheiben und Möbeln.“ Die Corona-Zeit bestätigt Geschäftsführer Dirk Müller und seine Kollegen in ihrer Strategie, den Fokus auf die regionale Wirtschaft sowie auf Geschäftspartner und Kunden aus der unmittelbaren Umgebung zu setzen. Neben den Abstandsmarkierungen sind noch weitere Artikel in den Produktkatalog aufgenommen worden, die, so schätzt Dirk Müller, auch die Zeit der Pandemie überdauern werden. Dazu gehören Trennwände für Büros, bei denen Plexiglas zum Infektionsschutz mit Filz zum Lärmschutz kombiniert werden. Auch fürs Homeoffice bietet die Firma kreative Lösungen an, zum Beispiel ein komplettes Büro auf 0,2 Kubikmetern – oder anders formuliert: Eine an die Wand klappbare Tischplatte, die beim Aufklappen den Blick auf eine Magnettafel und Ablagefächer freilegt. Hinzu kommen noch LED-Leuchte, Steckdosen und USB-Ports. Nach Feierabend heißt es dann: Klappe zu!

Auch Trennwände als Kombination zwischen Infektionsschutz und Lärmschutz zählen zur Produktpalette. Quelle: Robert Roeske

Produziert werden die Möbel nicht in Hennigsdorf. Die Firma Bürokom vertreibt sie aber, und nicht nur das: Sie sind Ansprechpartner vor Ort, stehen mit Rat und Tat zur Seite und planen die Möblierung ganzer Großraumraumbüros, aber auch für Restaurants, Hotels, Pflegeheime oder Verwaltungen. „Ich denke, es ist wirklich ein großer Vorteil, dass wir persönlich für unsere Kunden da sind. Mit Beginn von Corona ist uns noch viel bewusster geworden, wie wichtig Regionalität ist. Man sollte schon als Verbraucher auch darüber nachdenken, das Geld im eigenen Land auszugeben. Denn viele Bereiche der Wirtschaft sind schon kaputt. Und ein Land, in dem nur noch Paketdienste durch die Straßen fahren, möchte ich mir nicht vorstellen“, erklärt Dirk Müller, der das Unternehmen gemeinsam mit Ralf Lohde führt. „Die Wertschöpfung in der Region, also das Geld, was hier bleibt, entscheidet letztlich auch über die finanziellen Mittel, die den Kommunen für soziale Zwecke zur Verfügung stehen. Denn das Geld kommt zum Großteil aus der Wirtschaft und den Steuern, die von den Unternehmen gezahlt werden.

Bei Bürokom wird die Einrichtung von Büros, aber auch Hotels, Restaurants oder anderen Einrichtungen geplant. Quelle: Robert Roeske

Dirk Müller hat das Unternehmen 1995 mitgegründet – damals noch im Blauen Wunder. Vor sieben Jahren schließlich fand der Umzug in das denkmalgeschützte alte Feuerwehrgebäude an der Neuendorfstraße 26 statt. Das 25-jährige Jubiläum im Juni fiel zwar nicht komplett ins Wasser, wurde aber nur im Kreis der Kollegen ein wenig gefeiert. Heute hat Bürokom vier große Geschäftsfelder. Neben Layout und Druck gibt es einen IT- und Webservice – vom Aufbau einer Webseite bis zur Reparatur von Handys oder der kompletten Einrichtung von Navigationssystemen. Zum Einrichten von Büros und anderen Objekten kommt als viertes Feld noch ein umfangreiches Angebot an Büromaterial – von der Aktenklammer bis zum Zuckerwürfel für den Bürokaffee können diverse Artikel über Bürokom bestellt werden.

