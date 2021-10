Wo der Herbst funkelt: Ein Spaziergang am Uferweg in Nieder Neuendorf

Nieder Neuendorf

Der Herbst leuchtet in diesen Tagen in den schönsten Farben. Zumindest, wenn man einen Spaziergang entlang des Uferweges in Nieder Neuendorf macht – wie ich mit meiner Familie am vergangenen Sonntag. Vom Parkplatz an der Naturbadestelle Nieder Neuendorf aus ging unsere kleine Tour immer auf dem Weg entlang in Richtung Spandau. Rechts das Grün, links das Wasser. Viele Radler, Jogger oder Inlinefahrer sind in diesen Tagen dort unterwegs, doch der Weg ist breit genug, damit sich niemand ins Gehege kommt.

Die Strecke am Ufer Nieder Neuendorf ist Teil des Radfernwegs Berlin-Kopenhagen und bei Einheimischen und vor allem auch Touristen gerade bei schönem Wetter sehr gefragt. Der Staub vergangener Tage ist dabei längst passé. Früher bestand der Weg aus einer sogenannten wassergebundenen Wegedecke, und zwar auf der kompletten Strecke zwischen Naturbadestelle und Höhe Seilersiedlung – im Sommer wirbelten die Radler auf dem trockenen Grund ordentlich Staub auf, im Winter war er dagegen matschig.

Auch für Kinder gibt es eine Menge

Seit August 2019 sind die rund 1400 Meter des Weges am Wasser nach dem Umbau mit Epoxidharz befestigt worden, das wasser- und luftdurchlässig sowie allwettertauglich ist. Das geförderte Projekt kostete insgesamt rund 450 000 Euro.

Für Kinder sind vor allem die Lernspielgeräte interessant, die als ein Siegerprojekt des Bürgerhaushaltes 2019 entlang der Uferpromenade aufgestellt wurden. Das erste Gerät, ein Holzklangspiel, befindet sich in der Nähe der Naturbadestelle, weitere ziehen sich entlang der Promenade bis hinter den Grenzturm Nieder Neuendorf. Unter anderem findet sich hier eine Tafel auf der Tier- und Pflanzenarten abgebildet sind, die in der Schilfzone heimisch sind. Ein paar Meter weiter gibt es eine knallrote Kugel aus der Kinder-Musik dudelt, wenn man daran dreht.

Von Marco Paetzel