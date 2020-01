Hennigsdorf

Ein Wohnungsbrand forderte am Dienstagnachmittag (14. Januar) gegen 14.40 Uhr die Einsatzkräfte von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei. Sie rückten in die Hennigsdorfer Humboldtstraße aus. Dort kam es zu einer Brandentwicklung im Schlafzimmer einer Wohnung im zweiten Obergeschoss. Zwei Personen wurden verletzt, eine von ihnen so schwer, dass sie mit einem Intensivtransporthubschrauber in das Unfallkrankenhaus Berlin-Marzahn geflogen werden musste. Wie Dörte Röhrs, Pressesprecherin der Polizei mitteilte, soll der Mann schwere Verbrennungen im Gesicht erlitten haben. Durch das schnelle Eingreifen der Feuerwehr konnte der Brand schnell unter Kontrolle gebracht werden. Nach ersten Erkenntnissen könnte eine Zigarette der Grund für den Brand gewesen sein.

Unter Atemschutz löschten die Einsatzkräfte der Feuerwehr Hennigsdorf den Brand in der Wohnung. Quelle: Blaulichtreport Oberhavel

Von MAZonline