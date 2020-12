Wolfgang Bentz aus Hennigsdorf veröffentlicht  sein Kinderbuch über eine kleine Schildkröte

Glienicke/Hennigsdorf

Sie ist winzig und sie ist nicht einmal echt. Aber sie hat für Wolfgang Bentz eine große Bedeutung: Schildkröte Johanna. Der 66-Jährige hat dem Reptil sein erstes Kinderbuch gewidmet. Titel: „Johanna ... sucht ein Zuhause“.

Auf dem Glienicker Flohmarkt hatte Bentz das Plastik-Tier vor gut zwei Jahren entdeckt und erworben. Als sie ihm auffiel und so zurückschaute, da sei sogleich eine imaginäre Verbindung entstanden, sagt Wolfgang Bentz. „Das Mädchen wollte 50 Cent dafür haben, ich habe ihr einen Euro gegeben.“

Anzeige

Der Titel des Bildbandes. Quelle: Wolfgang Bentz

Die damals noch namenlose Schildkröte wurde zum Talisman für Bentz. Und da er sie immer bei sich trug, entstanden eine ganze Reihe von Fotos. Denn der 66-Jährige ist zwar Rentner, aber schon lange künstlerisch und fotografisch tätig. In Glienicke war er im Zusammenhang mit dem Ortsjubiläum dreieinhalb Jahre als Kulturkoordinator bei der Gemeinde angestellt. 2010 hatte er den Künstlerstammtisch initiiert. Unter dem Namen bildete sich ein Netzwerk, das zehn Jahre später immer noch funktioniert und dem Wolfgang Bentz noch immer angehört.

Mit Bildern wie diesen versucht der Autor, den Kindern die Welt und die Natur näher zu bringen. Einen erhobenen Zeigefinger möchte er dabei vermeiden. Quelle: Wolfgang Bentz

Erst einige Zeit nach der folgenreichen Zufallsbegegnung auf dem Flohmarkt jedenfalls reifte bei ihm die Idee zu dem Foto- und später auch Buchprojekt. Motiviert wurde er dabei von Künstlerkollegen, Kindern und vor allem deren Eltern. Viele erkundigten sich danach, wo dieses Buch erhältlich ist. „Die Eltern waren manchmal noch wilder danach als die Kinder“, sagt Bentz. Etliche Schildkrötenbesitzer hätten eigene Begebenheiten erzählt. Eine Frau habe besonders nett geschrieben und sich nach dem Namen seiner Schildkröte erkundigt. Da es keinen gab, erfand Bentz einen, indem er die Namen der beiden Schildkröten der Frau verband.

Beinahe Anzeige wegen Tierquälerei

Oft sei den Leuten gar nicht aufgefallen, dass es sich bei Johanna um kein Lebewesen handelt. Meist wollte er den Spaß nicht verderben, und ließ sie in dem Glauben. Nur einmal hätten ihn zwei Mütter wegen Tierquälerei anzeigen wollen, erzählt Bentz verschmitzt. Denen habe er natürlich erklärt, was Johanna ist und wie er zu ihr kam.

Eines der 40 Motive aus dem Bildband. Quelle: Wolfgang Bentz

In dem Kinderbuch, das ab heute auch als E-Book verfügbar sein und Kinder im Alter ab zwei Jahren ansprechen soll, begibt sich die kleine Schildkröte auf die Suche nach einem neuen Zuhause. Dabei erlebt sie verschiedene Abenteuer und lernt viele Dinge kennen. Gleich am Anfang trifft sie den Jungen Tim, der sie mit in den Garten nimmt, wo sie viel Neues kennenlernt – und sich sattfressen kann. Kohlrabi, Kartoffeln und einen Kürbis lernt sie kennen, aber auch Pusteblumen und Fliegenpilze. Und sie lernt, was eine rote Ampel bedeutet.

Im Schnitt 150 Aufnahmen pro Motiv

„Die Fotos in dem Bildband sind mit viel Aufwand und ohne jedwede Manipulation durch Bildbearbeitungsprogramme erstellt worden“, sagt Wolfgang Bentz. „Von der Idee vor gut zwei Jahren bis zur Umsetzung heute, gab es ein ausgewogenes Für und Wider für jedes einzelne Motiv“, sagt er. Unerwartet habe es wertvolle fachliche Hinweise aus vielen Richtungen gegeben. Neben entwickelten Ideen habe der Zufall eine große Rolle bei der Erstellung gespielt. Von jedem der 40 Motive habe er durchschnittlich 150 Aufnahmen gemacht, insgesamt also tausende Fotografien. Zumeist sei das im heimischen Garten in Hennigsdorf geschehen, mitunter jedoch auch außerhalb. Im vergangenen Sommer sei er extra auf den ehemaligen Truppenübungsplatz bei Jüterbog gefahren, um den verbrannten Wald abzulichten.

Auch die Verkehrserziehung spielt eine Rolle. Quelle: Wolfgang Bentz

Natur und Naturschutz sind Wolfgang Bentz ein Anliegen, wobei die Geschichte auch ein wenig märchenhaft ist, weil nicht zwischen Land- und Wasserschildkröten unterschieden wird. „Mir ging es vorrangig darum, etwas Freude mit dieser kleinen Geschichte zu bereiten“. Bei sehr vielen Besprechungen des Probedrucks habe er ein überaus positives Feedback erfahren, weshalb er das Buch tatsächlich drucken ließ. Ab sofort ist es direkt beim Verleger (BoD) sowie über alle Büchereien zu bestellen (ISBN: 79867687767868).

Von Helge Treichel