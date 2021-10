Youtube-Serie made in Hennigsdorf: Pina Bambina erklärt den Kindern die Welt

Hennigsdorf

Rosa Mähne, himmelblaues Kleid und ein großes Herz für Kinder – das ist Pina Bambina, der die Jüngsten auf der Videoplattform Youtube folgen können. Mal nimmt sie sie mit auf den Spielplatz an der Naturbadestelle in Nieder Neuendorf, macht ein Picknick mit Schildkröten oder besucht die alte Bockwindmühle in Vehlefanz und lässt sich dort erklären, wie das uralte Handwerk funktioniert.

Hinter Pina Bambina steht die Hennigsdorferin Theresa Lipinski. Sechs Filmchen hat sie auf ihrem Youtube-Kanal namens „Pina Bambina – Lern & Spaßvideos für Kinder“ hochgeladen, mehr Folgen sind in Arbeit. Mit dem Projekt will die junge Mutter vor allem Wissen vermitteln – etwa für den richtigen Umgang auf dem Spielplatz. „Kinder suchen sich immer Vorbilder. Und ich möchte zeigen, was für sie motorisch möglich ist.“ Es gibt aber auch Filme für ältere Kinder, die dann schon mehr erklären.

Es soll zum nachdenken anregen

Alles fing damit an, dass Theresa Lipinski mit den heutigen Kindersendungen nichts anfangen konnte. Für ihre Töchter Helene (5) und Minna (3) wollte sie das nicht mehr. Serien wie „Feuerwehrmann Sam“ oder „Paw Patrol“ etwa seien heute allesamt computeranimiert. „Als ich Kind war, gab es noch den Raben Siebenstein oder den Li-la-Launebären. Das waren reale Sachen, die die Kinder zum Nachdenken angeregt haben“, erklärt die 32-Jährige.

Im Mai veranstaltete sie mit ihrem Mann Nino Lipinski, der Mediengestalter ist, und Freundin Dagmar Drösser ein Brainstorming. „Wir haben überlegt, was bei Kindern in den letzten Jahrzehnten immer gut ankam.“ Heraus kamen die Serien „Meine Freundin Conni“, die die Kinder mit in Alltagssituationen nimmt. Zudem Pippi Langstrumpf, die immer Spaß hat. „Und Mary Poppins lehrt die Kinder immer etwas“, so Theresa Lipinski, die einst als Kinderanimateurin gearbeitet hat. Von den drei Figuren habe sie das Beste genommen, heraus kam „Pina Bambina“. Das Kostüm sollte vor allem auffällig sein. Auf die pinke Perücke stieß sie auf der Internetplattform „Pinterest“, das Kleid sollte vintage und blau sein, damit es auch die Eltern anspricht. Und das Konzept geht offenbar auf. „Wenn die Leute mich draußen sehen, strahlen sie und wollen Fotos machen“, erklärt Theresa Lipinski.

Vieles schaut sie sich von Kindern ab

Das erste Video drehte sie gemeinsam mit ihrem Mann im Juni. Für die Drehs kommt eine Vollformatkamera, ein Gimble für die Bildstabilisierung und ein Richtmikrofon zum Einsatz, damit die Aufnahmen professionell wirken. Ein Drehbuch gibt es nicht. „Wir haben Punkte, die wir rüberbringen wollen. Etwa, dass man Enten nicht mit Brot füttern soll“, erklärt die junge Mutter. Sie versucht immer, ihre Töchter viel zu beobachten, um die Figur authentisch zu machen. „Sie finden, wie alle Kinder, zum Beispiel Stöcker total toll. Also tut Pina das auch“, sagt Theresa Lipinski und lacht.

Ein Videodreh dauert zwischen zwei und vier Stunden, je nach Aufwand. Länger dauerte es auf Rügen in Göhren-Lebbin, wo „Pina Bambina“ einen Spielplatz erkundete. Weitere Videos sind schon geplant, unter anderem soll im Tierpark Germendorf gedreht werden, auch mit Bäcker Plentz sind die Lipinskis schon in Kontakt, genau wie mit einem Indoorspielplatz in Berlin. Kommenden Freitag geht es aber erstmal nach Hannover. Dort begegnet „Pina Bambina“ Katrin Gray, die 2006 „Miss Deutschland International“ war und heute unter anderem in einem Meerjungfrauenkostüm modelt. Auch Pina Bambina werde sich dann in eine Meerjungfrau verwandeln, verrät Theresa Lipinski. Wenn jemand weitere interessante Ort für ein Video kennt, könne er sich gerne melden, so die Hennigsdorferin.

Wie geht es weiter? Zunächst sieht das Ehepaar den Video-Kanal als Hobby. „Wir buttern eher Geld rein, damit die Kinder sich freuen. Aber keiner weiß, wo die Reise hingeht“, sagt „Pina Bambina“.

Der Kanal ist auf www.youtube.de unter dem Stichwort „Pina Bambina“ zu finden.

Von Marco Paetzel