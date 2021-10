Zeugen gesucht: Autofahrer verletzt 34-Jährigen schwer und flüchtet dann

Hennigsdorf

Die Polizei bittet um Zeugenhinweise: Am 7. Oktober kam es in der Zeit zwischen 20 und 20.30 Uhr in der Rathenaustraße 59, in Höhe Postplatz zu einem schweren Verkehrsunfall. Hierbei erfasste ein dunkelfarbiges Auto einen 34-jährigen Passanten, der die Fahrbahn überqueren wollte. Der Passant wurde hierbei schwer verletzt. Der Unfallverursacher flüchtete und ließ den Verletzten am Unfallort zurück. Die Polizei bittet Zeugen sich zu melden, die den Unfall beobachtet haben oder Hinweise zum flüchtigen Fahrzeug geben können. Bitte wenden sie sich an die Polizeidienststelle in Oranienburg 03301/85 10.

Von MAZonline