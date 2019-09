Hennigsdorf

Erneut wollten bislang unbekannte Täter in der Nacht von Freitag zu Sonnabend an der Pkw-Selbstwaschanlage in der Pappelallee in Hennigsdorf mehrere Münzautomaten aufbrechen. Der Versuch blieb jedoch ohne Erfolg, jedoch entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 1000 Euro.

Bereits am Dienstag und Donnerstag vergangener Woche hatten dort Unbekannte versucht, an das Geld aus mehreren Automaten zu gelangen. Die Kriminalpolizei ermittelt.

Von MAZonline