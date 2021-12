Zwischen Lima und Hennigsdorf: Die Bastelbande veröffentlicht eine neue Scheibe

Hennigsdorf

Es gibt Neues vom Hennigsdorfer Duo „Bastelbande“. Mit dem italienischen Musiker Tree 60 alias Stefano D’Incecco, der derzeit im peruanischen Lima lebt, werden Mathias Wilhelm (31) und André Meyer (32) Anfang Februar eine EP, eine Art kleines Album, herausbringen. Der Titel lautet: „Transmission FM“. Vier Songs wird die Scheibe enthalten. „Sie sind hörerfreundlich, alle so um die drei Minuten lang. Es ist sehr hiphop-basiert, richtige Kopfnicker-Beats“, verrät Mathias Wilhelm von der Bastelbande. Die Hennigsdorfer Jungs haben sich in der Szene schon einen Namen gemacht, knapp 2000 monatliche Hörer haben Sie aktuell beim Streamingdienst Spotify.

Für das Album hat die Bastelbande das Label „Vinyl Digital“ gewinnen können. Das hat einen Vorteil: „Wir hätten gerne ein Vinyl-Release auf Schallplatte, das war unsere Bedingung“, sagt Mathias Wilhelm im Gespräch mit der MAZ. Bislang hat das Hennigsdorfer Duo immer Schallplatten via Crowdfunding herausgebracht, nun soll es mindestens 100 bis 200 Stück bei der Veröffentlichung geben.

Spuren der Songs hin- und hergemailt

Doch wie macht man Songs mit jemandem, der weit entfernt in Peru lebt? „Die einzelnen Spuren der Songs haben wir und gegenseitig per Mail hin- und hergeschickt“, erklärt Mathias Wilhelm über die Zusammenarbeit mit Stefano D’Incecco. Drei bis vier Mailwechsel dauert es, bis ein Song im Kasten ist. In der Regel lieferte das Hennigsdorfer Duo das rhythmische Grundgerüst mit Bass und Drums, der italienische Künstler Tree 60 war mehr für das Sphärische in den Kompositionen zuständig. Auch Stimmen-Samples hat er hinzugefügt. „Er hat den Songs den letzten Schliff gegeben“, sagt Mathias Wilhelm.

Stefano D’Incecco lebt derzeit in Peru. Quelle: privat

Das Schlagzeug entstand über eine Drum Machine, es gibt im Bandhaus auf dem Hennigsdorfer Conradsberg aber auch ein echtes Schlagzeug. Gitarren und Bass haben die Jungs von der Bastelbande dann allesamt live eingespielt. Insgesamt rund drei Monate hat das Einspielen aller Songs gedauert. Gesehen haben die drei Musiker sich aber in der Tat noch nie. „Hennigsdorf – Peru ist schon eine ganz schöne Strecke, gerade in der Coronazeit“, sagt Mathias Wilhelm und lacht. Auch den Song „Atlantic Tights“ haben sie bereits zusammen gemacht. Und da kam die Idee, die Zusammenarbeit zu vertiefen.

Die Musiker kennen sich seit mehr als 20 Jahren

André Meyer und Mathias Wilhelm sind ein eingespieltes Team, sie kennen sich seit mehr als 20 Jahren. Anno 2018 brachte die „Bastelbande“ ihr Debütalbum „Off the Beaten Tracks“ (zu deutsch: „Abseits der abgetrampelten Pfade“) heraus. Stunden um Stunden saßen André Meyer und Mathias Wilhelm (30) vor dem Rechner, montierten eigene Aufnahmen mit Soundschnipseln alter Jazz- und Soulplatten. Insgesamt Acht Jahre lang hatten die Jungs an dem Album gearbeitet. Die 13 Songs waren ein bunter Mix aus Funk, Jazz, Downbeat bis zu Trip-Hop. Ihre Plattenfirma „Aviary Bridge Records“, ein kleines Label aus den Niederlanden und England, ließ die Musik der Hennigsdorfer um die ganze Welt gehen

Ein paar Songs der Bastelbande liefern zuletzt auch bei RadioEins, unter anderem in Zusammenarbeit mit dem texanischen Künstler Human Centerpiece der Song „The Collision“ oder „Shelter Syndrome“ mit der französischen Künstlerin Domitie. „Wir haben da einen guten Kontakt zu Radio1 aufgebaut und freuen uns, wenn wir da auch künftig gespielt werden“, sagt Mathias Wilhelm. Und auch ein längeres Album der Hennigsdorfer ist noch in Arbeit. „Ende ersten, Anfang zweiten Quartals 2022 könnte es so weit sein“, sagt Mathias Wilhelm. Acht Songs planen die Hennigsdorfer auf der Scheibe. „Das geht eher in die Triphop-Schiene und Downbeat“, sagt Mathias Wilhelm, der im Management von Alstom arbeitet.

Was Auftritte angeht, so pausiert das Duo momentan auch weiterhin. Im kommenden Jahr sei aber nichts ausgeschlossen. „Schön wäre es“, sagt Mathias Wilhelm, „wenn wir nächstes Jahr bei Rock am Hafen dabei sein könnten.“

Von Marco Paetzel