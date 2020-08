Zwischen Pädagogik und Infektionsschutz: So bereitet sich die Diesterweg-Schule Hennigsdorf vor

Hennigsdorf

Für die Schüler ist die letzte Woche der Sommerferien angebrochen, die Lehrer sind in die Vorbereitungswoche gestartet. Montag soll in Brandenburg der reguläre Schulbetrieb starten, das Ministerium für Bildung, Jugend und Sport gibt Richtlinien vor. Dazu gehört, dass alle Schulen einen aktuellen Hygieneplan vorweisen können müssen. Eine Maskenpflicht jedoch ist derzeit nicht vorgesehen. Wie die Schulen nun mit der Corona-Situation umgehen, ist unterschiedlich. Die Schulleiter tragen eine große Verantwortung, denn sie müssen einen moderaten Mittelweg zwischen pädagogischen Ansprüchen und Infektionsschutz suchen.

Hier soll bald wieder eine ganze Klasse zusammen unterrichtet werden. Quelle: Robert Roeske

Anzeige

An der Adolf-Diesterweg-Oberschule in Hennigsdorf werden dieser Tage große Hinweisschilder mit den Abstands- und Hygieneregeln aufgestellt, Türen werden in Aus- und Eingänge aufgeteilt. Corona-Schutzbestimmungen galten zwar auch schon vor den Ferien. Doch kommende Woche werden erstmals seit dem Lockdown wieder alle Schüler gleichzeitig unterrichtet. Zum Ende des vergangenen Schuljahres war es so, dass die Kinder einer Klasse in Gruppe A und B aufgeteilt wurden, die Schule also zuletzt maximal zur Hälfte gefüllt war. Die Gruppen haben sich tageweise abgewechselt. „Ich bin auf jeden Fall froh, dass alle wieder kommen dürfen. Doch die Sorge bleibt. Man wird sehen, wie lange das gut geht. Da muss nur eine Infektion auftreten und schon kann es sein, dass alle in Quarantäne müssen“, erklärt Schulleiter Frank Hering.

Weitere MAZ+ Artikel

Schulleiter Frank Hering und Sekretärin Antje Richter sind gut vorbereitet. Quelle: Robert Roeske

Damit sich die einzelnen Klassen möglichst wenig begegnen, wechseln sie kaum die Räume, nur für den Unterricht in einem der Fachkabinette. Innerhalb der Räume und auf dem Hof muss kein Mundschutz getragen werden, jedoch auf den Fluren und im Treppenhaus. Das gilt für Schüler und Lehrer. „Einige Treppen sind relativ schmal, da lässt es sich nicht vermeiden, dass sich Klassen begegnen. Auch an den Ein- und Ausgängen wird es nicht möglich sein, die Abstandsregeln immer einzuhalten“, sagt der Schulleiter. Auch wenn das Ministerium keine Verpflichtung zum Tragen einer Schutzmaske ausgesprochen hat, so können die Schulen natürlich eigene Regeln aufstellen. Denn jede Schule ist anders gebaut, die Möglichkeiten, Abstände einzuhalten, sind sehr unterschiedlich.

Mundschutz nur auf Fluren und im Treppenhaus

Grundsätzlich werden an der Diesterweg-Schule alle Fächer unterrichtet, es gibt jedoch Einschränkungen. Gemeinsames Singen ist tabu, ebenso die Nutzung der Lehrküche. „Das ist traurig, aber der aktuellen Situation geschuldet und nun mal nicht zu ändern“, sagt Frank Hering. Die Schüler dürfen keine Materialien, wie Taschenrechner, hin- und her tauschen, Smartboards dürfen auch nicht benutzt werden. Die Reinigungsfirma muss täglich sämtliche Oberflächen desinfizieren. Sportunterricht wird bei milden Temperaturen weiterhin draußen stattfinden, die Nutzung der Turnhalle ist aber, im Gegensatz zur Situation im Frühjahr, auch wieder möglich.

Elternbrief und Hygienekonzept

Derzeit bereitet Frank Hering zusätzlich zum Schreiben am Beginn der Ferien einen weiteren Elternbrief vor, der über die Regelungen zum Schulstart informiert. Auch das Hygienekonzept wird den Eltern vorab zugehen. „So können sie ihre Kinder gut auf den Schulstart vorbereiten und auch noch einmal daran erinnern, dass eine Schutzmaske mit zur Schule gebracht werden muss. Wer mit den öffentlichen Verkehrsmitteln herfährt, macht das ja sowieso, viele kommen aber zu Fuß oder mit dem Fahrrad.“ Eltern sollten bei Bedarf vorwiegend telefonisch oder auch per E-Mail mit Lehrern kommunizieren. Elternversammlungen können aber stattfinden.

Nur mit Attest zu Hause bleiben

Dass Schüler weiterhin zu Hause bleiben, etwa wegen einer chronischen Erkrankung, sei nur mit ärztlichem Attest möglich. „Allein die Sorge der Eltern oder auch der Schüler, sich mit dem Corona-Virus zu infizieren, reicht nicht aus“, sagt Hering. Bislang hat er diesbezüglich noch keine Anfrage erhalten. „Da wären wir natürlich bemüht, zusammen eine Lösung zu finden.“

Von Wiebke Wollek