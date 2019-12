Hennigsdorf

Gesunde Unterhaltung wird im kommenden Jahr im Stadtklubhaus geboten. So findet am Sonnabend, 29. Februar, bereits zum vierten Mal die Hennigsdorfer Lachnacht statt. Beginn ist um 20 Uhr. Der Abend mit vier Künstlern verspricht unzählige Zwerchfellattacken.

Mit dabei ist Don Clarke. Seit 30 Jahren wohnt der in England geborene Comedian nun schon in Deutschland und wundert sich doch noch immer über die Eigenheiten der deutschen Sprache. So ist für Briten beispielsweise die Buchstabenfolge „ie“ oder „ei“ kaum auseinander zu halten. Grundsätzlich kein Problem, wenn man nicht gerade in den Lauenburger Schießverein eintreten möchte. Erstaunlich detailgetreu schildert der „Natural Born Comedian“ Geschichten, die aus dem Leben gegriffen sind, gepaart mit einer gehörigen Portion Humor.

Auch Sven Bensmann wird an diesem Abend für Unterhaltung sorgen. Er hat eine Brille, einen gut ausgeprägten Bartwuchs und ist Mitte 20. Andere Männer in seinem Alter beenden gerade ihr BWL-Studium oder planen ihren beruflichen Aufstieg. Sven macht das nicht. Er packt sich seine Gitarre ein, steigt in den nächsten Zug und steht abends auf den Comedy-Bühnen dieses Landes, um seinem Publikum seine Sicht auf unsere Welt näher zu bringen. Spätestens seit seinem festen Eintritt in das Ensemble der Kult-Comedy-Show „NightWash“ ist Sven beständiger Teil der jungen deutschen Comedy-Szene und weiß mit dem Aussehen eines wohl genährten Bären, einer Stimmfarbe zwischen Joe Cocker und Bruce Springsteen, gepaart mit einer deftigen Portion Humor und seiner selten offensichtlichen Denkweise jede Comedy-Bühne in ein urkomisches unplugged Konzert zu verwandeln.

Dritte im Bunde ist Tamika Campbell, der Tornado der deutschen Comedy-Szene. Sie ist schlagfertig, pointenstark und immer wieder überraschend. Ihr Leben, geprägt durch verschiedene Kultureinflüsse, ist mehr als nur ein Bilderbuch. So entführt sie den Zuschauer auf eine Reise in ihre holprige Welt und legt gerne den Finger in die Wunde der alltäglichen Absurditäten und Banalitäten, wenn sie sich über ihre Laktoseintoleranz auslässt oder von Apfelschorle schwärmt. Das Publikum kann sich auf einen Wirbelwind der Comedy freuen. Der Lachnacht-Macher Atze Bauer wird den Abend moderieren. Tickets für die Hennigsdorfer Lachnacht kosten 19,50, ermäßigt 16 Euro.

Das Stadtklubhaus befindet sich an der Edisonstraße 1 in Hennigsdorf. Karten gibt es in der Stadtinformation, im Stadtklubhaus und unter www.hennigsdorf.de.

Von MAZonline