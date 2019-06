Oranienburg

Für insgesamt elf verletzte Personen sorgte ein herabfallender Ast am Mittwochabend gegen 19 Uhr im Oranienburer Ortsteil Sachsenhausen. Offenbar in Folge des Unwetters in der Nacht von Dienstag zu Mittwoch hatte sich auf dem Gelände der Religionsgemeinschaft „ Zeugen Jehovas“ an der Clara-Zetkin-Straße der Ast eines dort stehenden Baumes gelöst. Aufgrund eines zu diesem Zeitpunkt dort im Garten stattfindenden Familienfestes befand sich auf dem Gelände eine Menschenmenge, in der mehrere Personen durch das herabfallende Geäst teilweise erheblich verletzt wurden.

Am Tag nach dem Unfall sind die Überreste des Partyabbruchs noch erkennbar. Quelle: Bert Wittke

Zehn Verletzte ins Krankenhaus gebracht

Wie die Polizei mitteilt, wurden insgesamt elf Personen durch die alarmierten Rettungskräfte behandelt. Zehn Personen mussten anschließend ins nahe gelegene Krankenhaus gebracht werden, eine weitere Person konnte nach einer Behandlung im Rettungswagen wieder entlassen werden. Am Donnerstagvormittag befanden sich nach MAZ-Informationen noch drei Personen in medizinischer Behandlung im Krankenhaus. Zu lebensdrohliche Verletzungen sei es glücklicherweise nicht gekommen, erklärte die Polizei auf MAZ-Nachfrage.

Zusammengekehrtes Astwerk auf dem Gelände in der Clara-Zetkin-Straße am Tag nach dem Unfall. Quelle: Bert Wittke

Keine Ermittlungen der Polizei

Offenbar hatte es sich bei der Gartenparty um eine Veranstaltung mit amerikanischen Gästen der Religionsgemeinschaft. Die elf verletzten Personen sind nach Erkenntnissen der Polizei deutscher, amerikanischer und schwedischer Herkunft. Ermittlungen hat die Polizei unterdessen nicht aufgenommen – es handle sich um einen Unfall mit anschließendem Rettungseinsatz, ein Anlass für die Aufnahme polizeilicher Ermittlungen gebe es nicht, so Polizeipressesprecherin Dörte Röhrs.

Lesen Sie weiter Aktuelle Polizeimeldungen aus Brandenburg und Berlin

Von MAZonline