Mehr als nur Rummel beim 27. Herbstfest in Hohen Neuendorf

Hohen Neuendorf

Zuerst das Kangatraining gucken – Workout mit Baby im Tragetuch vor dem Bauch, danach gemeinsam mit Ayo Sonko trommeln und zuletzt den Geschicklichkeitsparcours des TSC Karate ausprobieren – so sah der Herbstfest-Besuch für eine junge Familie aus Wandlitz ( Barnim) aus.

Melanie Stahl aus Oranienburg sammelte für ihren Sohn Joel Wettkampfpunkte, die er nachher auf einer Urkunde mit nach Hause nehmen konnte. Wen man auch fragte – die Sport- und Familienangebote wurden gelobt. Pamela Barth aus Leegebruch findet sogar: „Die Kinderangebote haben sich zum Positiven entwickelt.“ Für ihre Tochter Frida gab es „richtig viel“ zu tun. Stolz zeigt die Fünfjährige einen Anhänger, den sie gerade am Stand von Isi Fontaine gebastelt hat.

Familiäre Atmosphäre beim Herbstfest. Quelle: Robert Roeske

Bis zu 12 000 Besucher kamen nach Angaben von Stadtsprecherin Ariane Fäscher von Freitagabend bis Sonntagnacht auf den Rudolf-Harbig-Sportplatz, auf den das 27. Herbstfest diesmal wegen der Bauarbeiten am Rathaus auswich. Die räumliche Nähe von Bühnenprogramm, Kinder- und Sportaktivitäten insbesondere der Messe „Schau!“ waren ein Gewinn für die Besucher. Für Bürgermeister Steffen Apelt ( CDU) ging das Konzept des Kennenlernens und Treffens in der Stadt auf: „Es war brechend voll, behielt aber trotzdem seinen familiären Charakter.“

Die Auftritte lokaler Gruppen wie der Instrumentalisten der Musikschule Hohen Neuendorf, Tänzern des Studios Birke oder der Frauentanzgruppe Ladylike des VfL Borgsdorf waren genauso gut besucht, wie die der Profis. Darunter waren Undine Lux mit ihren Schlager-Coversongs und die Sängerin Sortira. Stargast Achim Petry zog am Sonntagnachmittag seine Fans an, die den bekannten Stimmungssänger feierten. Ariane Fäscher verkündete danach als Glücksfee der Tombola, dass Sylvia Augustin aus Bötzow den Hauptpreis gewonnen hat – einen Reisegutschein über 4000 Euro. Mehr als 50 Preise hatten Gewerbetreibende spendiert.

Rummel mit Fahrgeschäften auf dem 27. Herbstfest. Quelle: Robert Roeske

Die Jugendlichen interessierten sich eher für die Fahrgeschäfte auf dem Rummel. Die Extremschaukel Hyper X, Autoscooter oder Breakdance-Gondel waren bei ihnen beliebt. Vor der Mini-Achterbahn Tornado bildeten sich sogar Schlangen. Jan aus Birkenwerder habe am Freitag die Angebote bis Mitternacht genutzt, erzählt er: „Da wir am Sonntag vom Frohnauer SC ein Spiel haben, können wir heute nicht solange bleiben.“ Nicht ganz so vernünftig waren alle Jugendlichen. Dem Dienstgruppenleiter vom zuständigen Polizeirevier Oranienburg, Frank Wetzel, lagen bis Sonntagmittag 21 Alkoholverstöße vor. Dabei ergab die Kontrolle am Freitag 1,57 Promille bei einem 17-Jährigen, am Sonnabend 1,63 Promille bei einem Gleichaltrigen. „Die Jugendlichen wurde an ihre Erziehungsberechtigten übergeben“, sagt Wetzel. Dazu kamen 14 Strafanzeigen wegen Körperverletzung, Drogenbesitz, Diebstahl und Verstößen gegen das Waffengesetz. „Ganz schön viel“, findet der Leiter.

Floorball bei der „Schau!“ Quelle: Robert Roeske

Zum Magneten für Familien mit Kita- und Grundschulkindern wurde die „Schau!“ in der Dreifelderhalle. Auf der Messe präsentierten sich nicht nur zahlreiche Sportvereine aus Hohen Neuendorf und Umgebung, sondern animierten die Jüngsten zum Mitmachen. Etwa 260 Urkunden mit Namen und Punktezahl errangen die Jüngsten an zehn Stationen der Vereine – darunter Torwandwerfen bei den Handballern, Floorball, Dreisprung bei den Leichtathleten, Geschicklichkeits- und Koordinationsübungen bei Karate. Eine kleine Medaille gab es dazu. Unter Profi-Anleitung der Radsportler vom LKT-Team Cottbus konnten Jung und Alt in die Pedale treten. Die Mittelbrandenburgische Sparkasse spendete für die gefahrenen Kilometer Geld zugunsten des Fördervereins der Waldgrundschule. Etwa 1000 Euro kamen so zusammen. Gewerbliche Aussteller kamen aus der Gesundheits- und Fitnessbranche. Händler aus den Bereichen Ernährung und Körperpflege, Trainer von Sport- und Tanzstudios stellten ihre Angebote vor. Dazu gab es Gelegenheit zum Basteln mit Isi Fontaine, Kinderschminken und Briefmarkentausch beim Club Philatelie. Christopher Krähnert, der die „Schau!“ im Auftrag der Stadt organisiert, dankt den vielen ehrenamtlichen Helfern, die diese kostenfreie Veranstaltung ermöglichen. Die neue Konzentration der „Schau!“ auf das Thema Freizeit, Sport und Gesundheit geht auf einen Beschluss der Stadtverordneten vor vier Jahren zurück, keine allgemeine Gewerbemesse mehr auszurichten. Als „komplett Kommerzterrorfrei“ lobt Organisator Krähnert die neue Ausrichtung der Messe. Das traditionelle Rugby-Spiel fiel dieses Jahr aus, weil auf dem Sportplatz an der Dreifelderhalle auch die Bühne des Herbstfestes aufgebaut war, die wegen der Bauarbeiten auf dem Rathausvorplatz dort nicht stehen konnte.

