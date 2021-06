Herbstsemester der Volkshochschule Oberhavel beginnt bald

Oberhavel

Noch verdrängen die warmen Temperaturen Gedanken an herbstliche Tage: Die Volkshochschule (VHS) des Landkreises Oberhavel blickt dennoch schon auf ihr neues Kursprogramm voraus. Denn das Herbstsemester beginnt gleich nach den Sommerferien – und zwar am 9. August 2021. Das Programm ist online bereits erschienen und wird demnächst in gedruckter Form zum Mitnehmen zu haben sein.

Digitale Angebote

„Unsere Volkshochschule setzt in diesem Herbstsemester auf eine Vielfalt der Formate: Klassische Präsenzkurse wechseln sich mit den inzwischen gut etablierten Online-Angeboten und Kursen des integrierten Lernens ab“, erläutert der für die VHS zuständige Dezernent, Matthias Rink. „So werden die Vorteile von Präsenzveranstaltungen und E-Learning optimal kombiniert.“ Anna Drosdowska, Leiterin der Einrichtung sagt: „Unsere Kursleiterinnen und Kursleiter haben sich die positiven Erfahrungen der coronabedingten Einschränkungen längst zunutze gemacht und gehen mit ihren Angeboten innovative, digitale Wege. Das ist eine tolle Ergänzung unseres bisherigen Angebotes und ermöglicht unseren Teilnehmenden flexible Möglichkeiten des Lernens.“

Mehr als 350 Kursangebote

Ob Kunst und Kultur, Geschichte und Sprachen, Sport und Bewegung, Vorbereitung auf Prüfungen oder kreatives Gestalten – bei den mehr als 350 angebotenen Kursen ist ganz sicher für jede und jeden Einzelnen genau das Richtige dabei. Auf dem Programm stehen zum Beispiel ein Gesprächskreis zu Politik und Gesellschaft, kreative Naturerlebnisse oder ein asiatischer Kochkurs. Auch das Angebot „Immunsystem mit gesunder Ernährung stärken“ könnte besonders in den Herbst- und Wintermonaten eine passende Bildungsofferte sein. Oder wie wäre es mit einem Mittags-Meditations-Kurs? Schon 30 Minuten gezielter Übungen können Wunder im Arbeitsalltag bewirken. Eine Fremdsprache ganz neu zu erlernen ist ebenso möglich wie bereits Gelerntes aufzufrischen. Für Nicht-Muttersprachlerinnen und Nicht-Muttersprachler ist besonders der Kurs „Deutsch mit Theaterspielen ab B1“ zu empfehlen: ein kreativer Sprachkurs für alle, die mit Spiel und Spaß ihre Deutschkenntnisse vertiefen wollen. Darüber hinaus können Kreativtechniken wie das Spinnen mit der Handspindel, die Knüpftechnik Makramee oder das Herstellen eines Seidentuches mit Merinowolle mit der Nunofilz-Technik ausprobiert werden.

Veranstaltungsreihe im September

Eine besondere Veranstaltungsreihe initiierte die „Initiative Digitale Bildung“ der Bundesregierung. Mit der neuen App „Stadt | Land | DatenFluss“, die der Deutsche Volkshochschul-Verband entwickelt hat, sind auch die Volkshochschulen Teil dieser Initiative. Menschen aller Altersgruppen und jeder Vorbildung die Möglichkeit zu geben, sich digital weiterzubilden, ist das Ziel der App. Die Lern-App zu Datenkompetenz spielt deshalb auch im neuen Kursprogramm der Volkshochschule eine Rolle: Die VHS lädt zur Teilnahme an der gleichnamigen Veranstaltungsreihe ein. Die erste Veranstaltung wird am Dienstag, 14. September 2021, mit dem Titel „Mittagspause mit Kollegin KI? Wie Mensch und Maschine zusammenarbeiten“ stattfinden. Deutlich wird: Die Coronapandemie ist auch an der VHS nicht spurlos vorbeigegangen. Mit der Pandemiezeit hat sich deshalb ein Fotokurs beschäftigt. „Die Teilnehmenden haben sich fotografisch mit dem persönlichen Erleben und den im Alltag sichtbaren Veränderungen durch Corona auseinandergesetzt“, erklärt Anna Drosdowska. Die im Kurs entstandenen Werke werden ab dem 5. August in den Räumen der VHS in Oranienburg zu sehen sein. Das aktuelle Programmheft der VHS Oberhavel liegt in allen Liegenschaften der Kreisverwaltung sowie in den Verwaltungen der Städte und Gemeinden beziehungsweise öffentlichen Bibliotheken aus. Sie können im vhs-Kursfinder auf volkshochschule.de im vielfältigen Kursangebot stöbern. Unter https://vhs.oberhavel.de können sich Interessierte bequem zu allen Veranstaltungen anmelden und finden dort auch stets aktuelle Informationen aus der VHS Oberhavel.

Von MAZonline