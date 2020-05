Herrentag 2020: Was dürfen die Männer am Donnerstag?

Oberhavel

Gesellige Runden im Biergarten, stimmungsvolle Radtouren mit Freunden oder Ausfahrten im Kremser, der Herrentag war immer abwechslungsreich und voller Möglichkeiten – vor der Corona-Pandemie. Wenn am Donnerstag der Herrentag 2020 ansteht, wird es viele Veränderungen und Beschränkungen geben. Ungezwungene Feierlichkeiten mit Freunden sind nur sehr begrenzt möglich. Was ist noch möglich am Herrentag und was nicht? Die MAZ gibt einen Überblick:

Angeln: „Die Nachfrage nach Angelkarten ist groß, es dürfte ordentlich was los sein an unseren Gewässern“, blickt Andre Stöwe, Geschäftsstellenleiter des Kreisangelverbandes Oberhavel, auf den Herrentag und das anstehende Wochenende voraus. Seit dem 15. Mai sind auch wieder Zelte und ein Windfang am Wasser erlaubt, Hegefischen ist allerdings weiterhin verboten. „Ansonsten gelten die allgemein gültigen Abstandsregelungen von 1,5 Meter“, so Andre Stöwe.

Biergarten: Rauschende Feste wird es nicht geben, auch in der Gastronomie gelten klare Vorschriften. „Wir dürfen keinen DJ engagieren, Getränke wird es nur über eine Lucke mit Spuckschutz geben. Dazu gelten die Abstandsregelungen und die gültigen Kontaktbeschränkungen. Wir stellen aber die Tische so, dass wir knapp 80 Plätze bei uns anbieten können“, berichtet Thomas Fluch, Inhaber des „Weißen Hirsch“ in Borgsdorf, die am Donnerstag öffnen werden. Fluch ist gespannt, wie die Menschen den Herrentag annehmen. „Es wird sicherlich weniger werden als in den Vorjahren, aber ich denke schon, dass dennoch viele rausgehen werden. Generell ist der Herrentag zu einem Familientag geworden. Viel hängt auch vom Wetter ab.“

Fußball: Langjährige Tradition zum Herrentag waren Freizeitfußballturniere. Diese sind in diesem Jahr nicht möglich, Fußball unter Wettkampfbedingungen im Amateurbereich ist weiterhin verboten. Dementsprechend wird auch das traditionelle Herrentagsturnier in Germendorf ausfallen. „Natürlich ist es sehr schade, aber ich denke, es gibt aktuell wichtigere Dinge als ein Freizeitfußballturnier, demnach werden wir es verkraften“, berichtet Heino Sandig, Vereinsvorsitzender des FSV Germendorf.

Picknick: im Freien: Grundsätzlich ist ein Picknick erlaubt, allerdings unter den aktuell gängigen Kontakt- und Abstandsbeschränkungen. Das heißt, Personen aus dem eigenen Haushalt dürfen sich mit Personen aus einem zweiten Haushalt treffen.

Bootstouren: Auch Fahrten auf einem Boot sind grundsätzlich erlaubt, allerdings greifen auch hier die momentan gültigen Kontaktbeschränkungen. Familienmitglieder, die in einem Haushalt leben, dürfen sich mit Personen eines weiteren Haushaltes treffen. Auch hier gelten die Abstandsregelungen.

Kremserfahrten: Ein traditionelles Ritual zum Herrentag sind Kutsch- und Kremserfahrten. Diese sind grundsätzlich erlaubt, allerdings müssen auch hier die Abstandsregelungen eingehalten werden, zudem muss der Fahrer des Kremsers oder der Kutsche eine Maske tragen. Für die Betreiber der Straußenfarm Frank Winkler aus Neu-Löwenberg sind dies allerdings Vorschriften, die Kutsch- und Kremserfahrten in diesem Jahr nicht möglich machen. „Wir werden keine Kutsch- und Kremserfahrten in diesem Jahr anbieten. Es könnten bei Einhaltung der Abstandsregelungen maximal vier Personen auf einen Kremser, das macht in unseren Augen wenig Sinn“, so Frau Winkler von der Straußenfarm.

Grillen mit Freunden: Grillen an sich im privaten Bereich ist erlaubt, allerdings gelten auch hier zum Herrentag die gültigen Kontaktbeschränkungen. Grillpartys mit zahlreichen Freunden ist demnach nicht möglich, nur im Familienkreis oder mit Personen eines weiteren Haushaltes.

Baden: „An den öffentlichen Seen und den entsprechenden Badestellen ist das Verweilen und Baden erlaubt, allerdings gelten auch hier die gültigen Kontakt- und Abstandsbeschränkungen“, erklärt Irina Schmidt, Pressesprecherin des Landkreises Oberhavel auf MAZ-Nachfrage.

Radtouren: Klassische Radtouren am Herrentag sind untersagt. „Bis zum 5. Juni sind Radtouren im herkömmlichen Sinne untersagt, daher bieten wir auch keine an“, erklärt Arnold Krämer von der ADFC-Ortsgruppe auf MAZ-Nachfrage. Personen aus einem Haushalt dürfen sich mit Personen aus einem anderen Haushalt treffen, große Gruppenbildungen wie zum Herrentag gewohnt, sind allerdings untersagt.

Von Knut Hagedorn