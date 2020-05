Herrentag in Oberhavel: Auf Streife mit der Polizei

Oberhavel

Alkohol, Drogen, Verkehrsunfälle, Ruhestörungen: Der Herrentag hält zahlreiche Einsätze für die Beamten der Polizeiinspektion Oberhavel bereit. Um 13 Uhr geht es mit André Quade (46), Simone Buchner (38) und Kevin Koberitz (30) raus auf die Straßen rund um Oranienburg. Dienstgruppenleiter Quade erzählt, welche Einsätze die Beamten an diesem Tag schon erlebt haben. „Es gab heute schon einen Autofahrer mit 0,55 Promille, außerdem einen Autofahrer, der Drogen konsumiert hatte“, resümiert er, während Polizeikommissar Koberitz den Streifenwagen aufmerksam durch die Straßen lenkt. Polizeihauptkommissarin Buchner bedient in der Zwischenzeit den Laptop. Damit können die Beamten schon vor Ort einen großen Teil ihrer Dokumentation erledigen. „Umso schneller sind wir wieder auf Streife“, sagt sie. In der Straße der Einheit fallen dem Team zwei Radfahrer auf, sie werden zur allgemeinen Verkehrskontrolle angehalten. Beide müssen zum Alkoholtest, der aber vorbildlich ausfällt – beide „pusten“ 0,0 Promille und dürfen nach einer kurzen Belehrung zur Sicherheit ihrer Fahrräder weiterfahren. „Ab 1,6 Promille beim Radfahren handelt es sich um eine Straftat“, erklärt Simone Buchner.

Simone Buchner kümmert sich schon im Streifenwagen um die Dokumentation der Einsätze. Quelle: Stefanie Fechner

Nach der Kontrolle geht die Fahrt weiter, während die Beamten erklären, was sie eigentlich alles an ihrem Gürtel tragen. „Natürlich unsere Dienstwaffe“, erklärt Simone Buchner. „Dazu kommt noch ein Reizstoffsprühgerät, ein Schlagstock, Handfesseln, ein extra Magazin zur Waffe und eine Taschenlampe“, erläutert sie weiter. Und André Quade ergänzt: „Manche Kollegen tragen dann noch kleinere Dinge wie Taschenmesser daran, Sachen, die ihnen wichtig sind.“ Inzwischen fährt der Streifenwagen durch Pinnow. „Zwischen 100 und 300 Kilometern legen wir so in jeder Schicht zurück“, weiß die Polizeihauptkommissarin zu berichten. „In sehr ländlichen Ecken Oberhavels wird das auch schon mal mehr.“

Kevin Koberitz (l.) und André Quade kontrollieren einen Pkw. Quelle: Stefanie Fechner

Dann wird eine Ruhestörung in der Gothaer Straße in Oranienburg gemeldet. Auf dem Weg dorthin fällt den Beamten ein Pkw auf – auch er wird zur allgemeinen Verkehrskontrolle angehalten. Während Simone Buchner die Papiere des Fahrzeugs und des Halters überprüft, sucht Kevin Koberitz nach Auffälligkeiten beim Fahrer. „Seine Lider flattern und seine Hände zittern“, teilt er Dienstgruppenleiter Quade mit. Die Folge ist ein Drogentest. „Das ist nur ein Vortest“, erläutert Kevin Koberitz. „Wenn der positiv ausfällt, erfolgt eine Blutabnahme durch einen Arzt.“ Doch der Test ist negativ, der Fahrer darf seine Fahrt fortsetzen. Bei der Ruhestörung in der Gothaer Straße sprechen die Beamten dann mit dem Verursacher der Ruhestörung. Dieser zeigt sich kooperativ und dreht die Musik leiser – damit besteht für die Polizisten kein Handlungsbedarf mehr.

Ein Drogenschnelltest - er reagiert auf Amphetamine, Cannabis, Kokain und Opiate. Quelle: Stefanie Fechner

Gerade wieder auf der Straße, ereilt das Team um André Quade ein Funkspruch: Ein Verkehrsunfall hat sich in Leegebruch ereignet. Mit Blaulicht und Sondersignal geht es zügig zum Unfallort. Dort bestätigt sich die Meldung. Ein Pkw hat einen Stromkasten und eine Laterne getroffen, im Auto befanden sich auch zwei Kinder. Alle beteiligten werden bei Ankunft der Polizei bereits im Rettungswagen untersucht. Kurze Zeit später steht fest: Der Unfallverursacher hat Alkohol getrunken. 2,12 Promille zeigt ein erster Atemalkoholtest vor Ort. In der Folge wird der Mann in ein Krankenhaus gebracht und dort untersucht. Außerdem wird ihm dort unter Aufsicht der Beamten eine Blutprobe entnommen. Während sich der Mann noch in ärztlicher Behandlung befindet, beaufsichtigen André Quade und Simone Buchner die Kinder draußen am Streifenwagen. Die beiden Jungs haben den Unfall mit einem Schreck überstanden.

Verkehrsunfall in Leegebruch: Ein erster Atemalkoholtest vor Ort zeigt 2,12 Promille beim Fahrer. Quelle: Stefanie Fechner

Zum Trost überreicht der Dienstgruppenleiter den Beiden einen sogenannten „Tröste-Teddy“ – und schon scheint vieles wieder vergessen. Für den Unfallverursacher wird die Trunkenheitsfahrt und der damit verbundene Unfall noch ein Nachspiel haben. „Sein Führerschein wurde jetzt sichergestellt“, erklärt Simone Buchner. „Ihn erwartet jetzt ein Ermittlungsverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs.“ Danach geht es für die Beamten gegen 17 Uhr in Richtung Polizeiinspektion, seit 6 Uhr morgens sind sie jetzt im Dienst. „Noch ein bisschen Schreibarbeit, und dann ist Feierabend“, sind sich die Drei einig.

Von Stefanie Fechner