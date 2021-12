Hier können Sie sich in Oberhavel impfen lassen

Oberhavel

Das Impfen gegen das Coronavirus nahm in den vergangenen Wochen im Landkreis Oberhavel immer mehr an Fahrt auf. Mobile Impfteams sind auch weiter in Oberhavel unterwegs. Der Landkreis verfügt in den kommenden Wochen über ausreichend Impfstoff von Biontech/Pfizer und Moderna, so dass Impfwillige die Möglichkeit haben, zwischen den beiden Impfstoffen auszuwählen.

Sieben mobile Impfteams des Landkreises Oberhavel sind im Einsatz, um die Impfkampagne weiter zügig voranzubringen. Regelmäßige Impftermine gibt es wie folgt (Ausnahmen: 31. Dezember und 1. Januar):

Immer Montag / 15 bis 20 Uhr, Bar „Manjana“, André-Pican-Straße 42 in Oranienburg.

Immer Mittwoch / 17 bis 21 Uhr, Kreisgeschäftsstelle des DRK Gransee, Koliner Straße 12a in Gransee.

Ab 6. Januar:

Immer Donnerstag / 15 bis 18 Uhr, Pflanzen-Kölle, Rosenstraße 48 in Borgsdorf.

Immer Freitag / 15 bis 20 Uhr, Bar „Manjana“, André-Pican-Straße 42 in Oranienburg.

Montag bis Samstag / 10 bis 18 Uhr, Impfstelle Zehdenick, Hospitalstraße 1 (an der alten Schule) in Zehdenick.

Montag, Mittwoch, Freitag / jeweils 10 bis 16 Uhr, Dienstag und Donnerstag/ jeweils 10 bis 18 Uhr, Impfstelle im Kreistagssaal, Havelstraße 3 in Oranienburg.

Zusätzliche Impfangebote gibt es hier:

Donnerstag, 30. Dezember / 15 bis 20 Uhr, Bar „Manjana“, André-Pican-Straße 42, in Oranienburg.

Dienstag, 4. Januar / 14 bis 20 Uhr, Stadtparkhalle, Ruppiner Chaussee 2a in Kremmen.

Mittwoch, 5. Januar / 14 bis 19 Uhr, Bürgerhaus, Moskauer Straße 20 in Glienicke/Nordbahn.

Mittwoch, 12. Januar / 14 bis 19 Uhr, Gasthof Niegisch, Oranienburger Chaussee 9 in Schmachtenhagen.

Asklepios Klinik in Birkenwerder, Online-Terminbuchung unter https://coronaimpfung.asklepios.com/impftermine/

Impfangebot zu Silvester und Neujahr

Bis einschließlich 1. Januar – Täglich von 13 bis 15 Uhr, beim Märkischen Sozialverein in Oranienburg, Liebigstraße 4 (Biontech/Pfizer undModerna, Boosterimpfungen nach STIKO-Empfehlung ab drei Monaten nach der Zweitimpfung, ohne Anmeldung).

Darüber hinaus können sich Impfwillige weiter an ihre Haus- und Fachärzte wenden und sich dort über Impfangebote informieren. Eine Liste der Impfpraxen in Oberhavel findet sich hier: www.kvbb.de/patienten/impfpraxen. Möglich sind neben Erst- und Zweitimpfungen auch Auffrischungsimpfungen – sofern die letzte Impfung gegen das Coronavirus bereits länger als drei Monate zurückliegt. Zweitimpfungen können jeweils drei Wochen später an einem selbst gewählten Ort und Termin wahrgenommen werden. Eine Liste der vom Landkreis angebotenen Termine ist unter www.oberhavel.de/coronaveröffentlicht und wird regelmäßig aktualisiert. Voraussetzung für eine Impfung ist, dass man sich gesund fühlt und keine Symptome wie Fieber, Husten oder Schnupfen aufweist. Mitzubringen sind neben dem Personalausweis die Krankenkassenkarte sowie – sofern vorhanden – der Impfausweis und die vorab ausgefüllten Formulare, die auf der Webseite des Landkreises zum Download bereitstehen. Bürgerinnen und Bürger werden außerdem gebeten, einen eigenen Mundschutz mitzubringen!

Von MAZonline