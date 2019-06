Schönfließ

Erst Entsetzen, dann Verzweiflung bei den Organisatoren des 6. Schönfließer Kinderlaufes, der am Sonnabend, 15. Juni, stattfindet. „Uns ist kurzfristig einen Tag vor der Veranstaltung der Eisverkäufer abgesprungen“, berichtet Loreen Tirado vom Organisationsteam des Laufes. Seit Wochen bereits habe die Vereinbarung mit einem Eisverkäufer bestanden, am Sonnabend in Schönfließ die Läufer – Kinder von 3 bis 16 Jahren können an den Start gehen – und deren Familien mit der kalten Nascherei zu versorgen. Am Freitag, dem Tag vor dem Lauf, hieß es dann plötzlich auf Nachfrage, die Zusage sei nicht mehr zu halten. Es folgte eine Absage, „wohl aus personellen Gründen“, sagt Loreen Tirado.

Organisationsteam verzweifelt

Dem Ärger über die kurzfristige Stornierung wich schnell die Verzweiflung: „Wir haben bereits mehr als 300 Voranmeldungen. Die Kinder kommen mit Eltern, Großeltern und Geschwistern, wir haben ein großes Rahmenprogramm. Wir wollen für die Kinder einfach ein schönes Kinderfest auf die Beine stellen. Und natürlich darf dann bei solch einer Veranstaltung und diesem Wetter ein Eiswagen auf keinen Fall fehlen“, sagt sie. Hinzu kommt: Für den Lauftag sind laut Wettervorhersage Temperaturen bis zu 33 Grad angesagt.

„Einnahmen sind garantiert“

Das Organisationsteam hofft nun darauf, trotz aller Kurzfristigkeit noch jemandem „mit einem Herz für die Kinder“ zu finden, der für Ersatz sorgen kann. „Mehrere hundert Menschen werden vor Ort sein, Einnahmen für den Eisverkauf sind also garantiert. Wir verlangen keine Standmiete, die Kernzeit der Veranstaltung ist von 9.30 Uhr bis 14 Uhr“, fasst Loreen Tirado die wichtigsten Fakten zusammen. Bis 9.30 Uhr müsse der Wagen auf dem Gelände sein, denn „anschließend wird aufgrund der Sicherheit das Gelände abgesperrt“.

Wer also kann kurzfristig helfen?

Wann: Sonnabend, 14. Juni 2019, 9.30 bis mindestens 14 Uhr

Wo: Feuerwache Schönfließ (Ortsteil der Gemeinde Mühlenbecker Land), Am Anger 1

„Ganz im Notfall würde es uns auch helfen, wenn uns jemand für den Sonnabend eine riesig große Kühltruhe zur Verfügung stellen könnte. Die würden wir dann selbst befüllen“, grübelt Loreen Tirado bereits über einen Plan C.

Wer helfen kann, melde sich bitte direkt bei: Loreen Tirado via Facebook oder E-Mail an loreen.tirado@gmx.de oder beim ausrichtenden Rundendreher e.V. über Facebook oder E-Mail oder bei dessen Vorsitzenden Ronald Birkicht.

Übrigens: Wer noch mitlaufen möchte – am Sonnabend sind bis 9.30 Uhr nach Nachmeldungen möglich. Teilnehmen können Kinder zwischen 3 und 16 Jahren, folgende Strecken werden angeboten:

0,6 Kilometer für die Jahrgänge 2013 und jünger

1.2 Kilometer für die Jahrgänge 2011 bis 2013

2.4 Kilometer für die Jahrgänge 2004 bis 2011

Die ersten Läufe starten um 10.15 Uhr, die Startgebühr beträgt 2.50 Euro.

Von Nadine Bieneck