Himmelpfort ist zu jeder Jahreszeit schön

Himmelpfort

Himmelpfort ist immer eine Reise wert. Auch wenn in dem oberhavelländischen Weihnachtsdorf dieses Mal alles etwas anders ist, als in den Jahren zuvor und es keine Weihnachts- und Wichtelmärkte gibt. Dennoch können die Kinder natürlich wieder ihre Wunschzettel nach Himmelpfort schicken. Und es wird, so versichert Ortsvorsteher Lutz Wilke, auch die Möglichkeit geben, den Wunschzettel persönlich in den Briefkasten vor der Weihnachtsmannstube zu werfen. Und die Stube des Weihnachtsmanns kann auch besichtigt werden.

Wunschzettel können auch persönlich in den Briefkasten and er Weihnachtsmannstube geworfen werden. Quelle: Uwe Halling

„Der Weihnachtsmann und seine Engel nehmen sich auch in diesem Jahr wieder sechs Wochen Zeit, um die Post zu beantworten“, sagt Lutz Wilke. Nur werden sie dieses Jahr im Verborgenen arbeiten. Wichtig ist, dass die Wunschzettel bis zum dritten Advent in Himmelpfort sind, damit sie auch rechtzeitig vor Weihnachten bei den Kindern wieder zu Hause ankommen. Der Ort selbst bereitet sich natürlich auf die Ankunft des Weihnachtsmanns vor. Mädchen und Jungen der Grundschulen aus Fürstenberg und Bredereiche basteln fleißig Schmuck, mit dem dann das Dorf herausgeputzt wird. Die Ankunft des Weihnachtsmannes, der während seines Aufenthaltes übrigens der größte Arbeitgeber im Ort ist, wurde für den 12. November angekündigt.

Idyllisch – der Moderfitzsee in Himmelpfort. Quelle: Christel Hübusch

Die idyllische Lage des staatlich anerkannten Erholungsortes im Naturpark „ Uckermärkische Seen“ eignet sich gut, um in der Region ein paar Tage auszuruhen und auf Wanderschaft zu gehen. Das ist auf Schusters rappen inmitten ausgedehnter Buchen- und Kiefernwälder möglich, aber auch per Radel auf einem der zahlreichen Radwege. Einer davon ist der Weihnachtsmann-Radweg, der Himmelpfort mit dem Uckermärkischen-Radrundweg verbindet. Stolpsee, Haussee und Moderfitzsee laden zum Angeln ein. Und auch die Klosterruine inmitten des Dorfes eignet sich als Ort, um Ruhe und Entspannung zu finden. Egal, zu welcher Jahreszeit.

Von Bert Wittke