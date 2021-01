Hinter Neuruppin ist Schluss: So weit reicht der Bewegungsradius von 15 Kilometern für Oberhavel

Oberhavel

Neuruppin liegt noch gerade so im erlaubten Bewegungsradius, Teile Berlins auch, Potsdam schon nicht mehr. Seit dem Wochenende gilt auch für die Oberhaveler die Einschränkung, dass sie sich ohne triftigen Grund nicht mehr weiter als 15 Kilometer von der Grenze des Landkreises hinaus bewegen dürfen. Diese Regelung gilt seit Sonnabend für mindestens fünf Tage. Auch sind Versammlungen im Kreis Oberhavel seit dem Überschreiten der 200er-Marke des Sieben-Tage-Inzidenzwertes grundsätzlich untersagt. Die nebenstehende Karte zeigt den erlaubten Bewegungsradius an. Wer ganz genau wissen möchte, welche Orte noch erreichbar sind und welche nicht, kann sich über verschiedene Online-Tools informieren. In Brandenburg hat der zuständige Landesbetrieb Vermessung und Geobasisinformation (LGB) eine interaktive Karte bereitgestellt (https://bb-viewer.geobasis-bb.de/).

Viele Menschen fragen sich, warum die Zahlen und Inzidenzwerte des Robert-Koch-Institutes teils stark von denen des Gesundheitsamtes Oberhavel abweichen. Amtsarzt Christian Schule erklärt dazu: „Die Diskrepanz ist uns bekannt und wir können natürlich verstehen, dass dies zu etwas Verwirrung führt. Die unterschiedlichen Inzidenzwerte erklären sich aus der festgelegten Meldekette vom Landkreis sowohl gegen 12 Uhr an den Krisenstab des Landes als auch an das Landesamt für Arbeitsschutz, Verbraucherschutz und Gesundheit (LAVG) bis 20 Uhr und von dort ans RKI. Dies führt teils zu einer zeitlichen Verzögerung von einigen Tagen. Die Inzidenzwerte auf dem Dashboard des Landes Brandenburg sind aktuell.“ Festzustellen ist zudem, dass das RKI offenbar Daten über verschiedene Meldewege von den Ländern sammelt und gegebenenfalls nicht immer alle Daten vollständig erfasst werden. Auch die Zuordnung zu den Meldedaten scheint etwas unterschiedlich auszufallen. Der Verwaltungsstab des Landkreises hat darauf gegenüber dem Land Brandenburg aufmerksam gemacht und um Prüfung der Informationskette gebeten. „Der für den Landkreis verbindliche Meldeweg ist die tägliche Statistikmeldung an den Ministeriellen Krisenstab des Landes Brandenburg“, sagt Schulze. Er erläutert weiter: „Die Unterschiede der beim Landkreis und beim Land veröffentlichten Fallzahlen begründen sich in den unterschiedlichen Veröffentlichungszeiten der Behörden. Während der Landkreis seine täglichen Fallzahlen jeweils mit Stand von 12 Uhr veröffentlicht, gibt das Land die Gesamtzahlen jeweils um 8 Uhr des Folgetages bekannt. Für die Landeszahlen meldet der Kreis die Neuinfektionen täglich bis 20 Uhr. Das bedeutet, wenn zwischen 12 Uhr und 20 Uhr weitere Infektionen durch das Gesundheitsamt eingetragen werden, erhöhen sich die am Folgetag vom Land bekannt gegebenen Zahlen entsprechend.“

Inzidenzwert weiter angestiegen

Mit Stand vom Montag gibt es 691 bestätigte Covid-19-Infektionen im Kreis. Der Inzidenzwert ist 273,8. Verstorben sind 92 Personen an oder infolge einer Infektion. Zuletzt verstarben ein 60-jähriger Hennigsdorfer, ein 78-jähriger Oranienburger, eine 91-jährige Veltenerin sowie ein 49-jähriger Mann aus dem Mühlenbecker Land.

Von Wiebke Wollek