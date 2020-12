Oberhavel

Die Unfallgefahr für Radfahrer muss deutlich gemindert werden. Dieses Ziel verfolgen Radaktivisten, die zu Wochenbeginn illegale Fahrbahnmarkierungen mit Sprühkreide auf Straßen aufgebracht haben. Mit „1. Radevent“ habe sie ihre Guerilla-Aktion betitelt, wie ein anonymer Anrufer der MAZ mitteilte. Die Fahrrad-Piktogramme, die in ähnlicher Form auch offiziell genutzt werden, seien an rund 40 Stellen in Oranienburg, Hohen Neuendorf, Velten und Birkenwerder platziert worden. Aus diesen Orten kommen auch die Teilnehmer dieser Gemeinschaftsaktion, die sich selbst als „am sicheren Radfahren Interessierte“ bezeichnen.

Fahrradaktivisten: „Maßnahmen lassen auf sich warten“

Ihre Botschaft: „Die Zahl der Radfahrer nimmt zu. Das wird offiziell angestrebt. Die Zahl der Unfälle mit Beteiligung von Radfahrer nimmt ebenfalls zu. Dagegen setzen Amtsträger das Ziel der Vision Zero, das heißt Unfallzahl Null.“ Durchgreifende Maßnahmen zur Verminderung der Unfallzahlen ließen jedoch auf sich warten. Die an der Aktion Beteiligten fordern deshalb gemeinsam mit dem ökologischen Verkehrsclub Deutschland ( VCD), dem Allgemeinen Deutschen Fahrrad-Club ( ADFC) und dem Verein „Changing Cities“ von Behörden und Autofahrern, „dass die Rechte der Radfahrer konsequent wahrgenommen und durchgesetzt werden“. Um die Thematik zu verdeutlichen und ein öffentliches Bewusstsein für Unfallgefahren zu schaffen, seien die Fahrrad-Piktogramme aus Sprühkreide an „Problem-Orten“ angebracht worden.

Diskussion über Radunfall in Oranienburg

Wie sehr das Thema bewegt, zeigen die mehr als 40 Facebook-Kommentare zu dem Faradunfall, der sich am Montag gegen 16.15 Uhr an der Lehnitzstraße in Oranienburg ereignete. In Höhe des Rewe-Marktes war ein 56-Jähriger Radfahrer von einem Fahrzeug erfasst und schwer verletzt worden, als der Autofahrer nach links auf den Parkplatz des Supermarktes abbog. Der Oranienburger Henning Schluß hatte sich über die Überschrift in der MAZ-Berichterstattung beschwert, wonach der Kraftfahrer den Radfahrer „übersehen“ habe. „Ich finde diese Diktion in Bezug auf die motorisierte Gewalt in der Stadt nurmehr schwer erträglich“, schreibt Schluß. „Übersehen“ können man einen Flüchtigkeitsfehler auf Facebook – „aber keinen beleuchteten Radfahrer auf dem vorfahrtsberechtigten Radweg“.

Von Helge Treichel