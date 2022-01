Höchste bislang gemessene Coronainzidenz in Oberhavel – Gesundheitsamt kann keine Bescheinigungen mehr ausstellen

Oberhavel

Die derzeit höchsten Inzidenzzahlen seit Pandemiebeginn stellen das Gesundheitsamt des Landkreises Oberhavel vor enorme Herausforderungen. „Bei täglich mehreren hundert Neuinfektionen ist aktuell eine Kontaktaufnahme mit allen positiv getesteten Personen nicht mehr zeitnah möglich“, sagt der amtierende Landrat Egmont Hamelow.

„Das gilt auch für die Kontaktnachverfolgung sowie für das Ausstellen von Quarantäne- und Arbeitgeberbescheinigungen. Wir appellieren daher an alle Bürgerinnen und Bürger, sich eigenverantwortlich in Quarantäne zu begeben, wenn sie ein positives Testergebnis erhalten und ihre Kontaktpersonen darüber zu informieren.“ Der Landkreis Oberhavel hatte deshalb bereits am 18. Januar eine Allgemeinverfügung zur Absonderung von positiv getesteten Personen und Kontaktpersonen erlassen, die am 21. Januar in Kraft getreten war.

Wie handeln, wenn der PCR-Test positiv ist?

Demnach gilt für Infizierte, dass sie sich in Isolation begeben müssen, sobald sie von ihrem positiven PCR-Test erfahren haben. Die Dauer der Absonderung beträgt einheitlich für Infizierte und Kontaktpersonen zehn Tage. Als Kontaktpersonen, die sich in Quarantäne begeben müssen, gelten Haushaltsangehörige und Personen, die eine entsprechende Nachricht vom Gesundheitsamt erhalten haben. Ausnahmen gibt es unter anderem für Kontaktpersonen, die zweimal geimpft sind (wobei seit der letzten Einzelimpfung mindestens 14 Tage und nicht mehr als 90 Tage vergangen sein dürfen), die geboostert, die geimpft und genesen oder aber genesen sind (wenn seit dem positiven PCR-Testergebnis mindestens 28 Tage und nicht mehr als 90 Tage vergangen sind).

Die Quarantäne für Kontaktpersonen und die Isolation für Infizierte kann durch einen negatives PCR-Testergebnis, durch einen PCR-Test, der einen Ct-Wert über 30 ausweist, oder durch ein von einer offiziellen Stelle (Ärzte, Apotheken, Teststellen) bestätigtes negatives Schnelltestergebnis vorzeitig beendet werden („Freitesten“). Der Test kann für Kontaktpersonen frühestens am 7. Kalendertag nach dem letzten Kontakt mit einer positiv getesteten Person erfolgen.

Wie geht das Freitesten für einzelne Personengruppen?

Für Kinder und Jugendliche sowie für volljährige Schülerinnen und Schüler als Kontaktperson ist eine Freitestung bereits ab dem 5. Kalendertag möglich. Symptomfreie, positiv getestete Personen können sich ab dem 7. Kalendertag nach Erregernachweis freitesten. Positiv getestete Personen mit Krankheitssymptomen können sich ab dem 7. Kalendertag nach Symptombeginn freitesten, sofern die Krankheitssymptome abgeklungen sind oder sich nachhaltig gebessert haben.

Für Infizierte, die in Krankenhäusern, Pflege- oder Behinderteneinrichtungen beschäftigt sind, ist eine Freitestung nur mittels PCR-Test möglich; zudem müssen diese Personen vor der Testung für mindestens 48 Stunden symptomfrei sein.

Nähere Informationen und die Regeln im Detail, so auch das Dokument im Wortlaut, sind unter www.oberhavel.de/corona veröffentlicht. Die Allgemeinverfügung weist auch detailliert Regelungen auf, die in der Absonderung zu beachten sind. Die Regeln gelten unmittelbar – ohne dass es eines gesonderten Bescheids durch das Gesundheitsamt oder einer Kontaktaufnahme mit positiv Personen und deren Haushaltsangehörigen im Einzelfall bedarf.

Konkret bedeutet das

Oberhaveler, die einen PCR-Test veranlasst haben, erfragen ihr Testergebnis eigenverantwortlich bei der beauftragten Stelle (zum Beispiel in der Arztpraxis oder der Teststelle), eine Übermittlung des PCR-Testergebnisses kann verlangt werden. Positiv getestete Personen sollen bitte selbstständig die in ihrem Haushalt lebenden Personen über das positive Testergebnis informieren und auf die Regelungen in der Allgemeinverfügung hinweisen.

Betroffene Personen prüfen bitte eigenständig anhand der geltenden Allgemeinverfügung, wie lange die Absonderung andauert. Für den Fall einer Verkürzung der Absonderung durch eine Freitestung reicht die Übermittlung des Testergebnisses an das Gesundheitsamt aus. Sind die dafür notwendigen Voraussetzungen erfüllt, endet die Absonderung automatisch. Einer gesonderten Entlassung aus der Absonderung durch das Gesundheitsamt bedarf es nicht.

Gesundheitsamt kann keine Bescheinigungen ausstellen

Soweit betroffene Personen Nachweise über eine Absonderung für Arbeitgeber, Schule, Ausbildungsstätte und so weiter benötigen, ist es aus Sicht des Gesundheitsamtes ausreichend, dass die betroffenen Personen ihren Arbeitgeber über ihr positives PCR-Testergebnis beziehungsweise bei Haushaltsangehörigen über das positive PCR-Testergebnis einer im Haushalt lebenden Person informieren und auf die Allgemeinverfügung verweisen.

Das Gesundheitsamt kann in Anbetracht der hohen Anzahl der Infektionsfälle aktuell leider keine Bescheinigungen in zeitlicher Nähe zur Absonderung ausstellen.

Im Hinblick auf einen Genesenennachweis weist das Gesundheitsamt darauf hin, dass es für den Erhalt eines entsprechenden Covid-Zertifikates der EU ausreichend ist, den positiven PCR-Befund mit dem Personalausweis bei der das Zertifikat ausstellenden Stelle (zum Beispiel Apotheke, Arztpraxis) vorzulegen. Eine schriftliche Bestätigung des Gesundheitsamtes über die überstandene Infektion ist nicht erforderlich.

Eine Kontaktpersonennachverfolgung durch das Gesundheitsamt, die neben Infizierten und Haushaltsangehörigen weitere enge Kontaktpersonen umfasst, ist derzeit nicht mehr möglich.

