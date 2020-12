Die WInTO GmbH als neuer Veranstalter der Bildungsmesse Youlab hält an den Planungen für eine Präsenzausstellung am 24. März fest. Bisher haben sich bereits 57 Aussteller angemeldet. Die Frist läuft am 31.12. ab. Besucher haben noch bis zum 22. März die Möglichkeit, sich anzumelden.