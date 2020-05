Fahrrad-Samariter machen Kinder glücklich

Hohen Neuendorf

Weil Marlies Bärbel Arian (66) aus Oranienburg mitbekommen hat, dass die Heimkinder vom „ Schmetterlingshaus“ der ALEP-Wohngruppe aus Borgsdorf nicht mehr mit ihren maroden Bikes fahren können, startete sie im Frühjahr einen Hilferuf auf Facebook. Jetzt treten die Kids wieder in die Pedale.

„Damals hatten sich viele Leute gemeldet, die helfen wollten“, sagt Marlies Bärbel Arian, die lange in der Gemeinde Oberkrämer als Jugendbeauftragte tätig war. Auch Corinna Schmutzler (44) vom gleichnamigen Fahrradhaus in Hohen Neuendorf hatte sich gleich gemeldet und ihre Hilfe angeboten. „Ich habe den Hilferuf in der Ortsgruppe Hohen Neuendorf auf Facebook gesehen und wollte helfen“, sagt die Geschäftsfrau. „Schließlich sitze ich an der Quelle. Aber ich hätte auch so geholfen.“

Die Räder sind repariert, aber keine Dauerlösung

In ihrer Freizeit schraubte Corinna Schmutzler etwa zwei Wochen lang ehrenamtlich an den sechs Kinderrädern. „Ich habe die Bremsen nachgestellt, die Gangschaltung eingestellt und das Licht repariert. Jetzt sind die Räder wieder fahrtüchtig.“ Alle verwendeten Teile hat das Fahrradhaus spendiert.

Am Dienstag, den 26. Mai 2020, wurden die Räder nun vom Fahrradhaus abgeholt und zum Schmetterlingshaus transportiert. Roland Warmuth vom Verband der Kriegsversehrten hatte mit seinem weißen Transporter die Tour übernommen. „Cooles Bike“, freute sich Manuel aus dem Schmetterlingshaus, der bei der Abhol-Aktion dabei war. „Jetzt können wir endlich wieder Fahrradfahren“, sagte der Elfjährige.

Auch Manuels Kumpels aus der Wohngruppe sind bestimmt happy, dass sie wieder radeln können.

„Wir haben uns sehr gefreut, dass uns das Fahrradhaus Schmutzler so unterstützt hat“, sagt Jessica Nieschwitz, Vize-Bereichsleiterin vom Sozialpädagogischen Verbund der ALEP-Borgsdorf e. V., Träger vom „ Schmetterlingshaus“.

Die Kinderräder sind für die meisten Jugendlichen schon zu klein

Allerdings gibt es jetzt noch ein Problem: „Im Schmetterlingshaus sind derzeit sechs Kinder im Alter von neun bis 13 Jahren untergebracht“, sagt Ineka Henning (33). Viele seien auch schon aus den Rädern „herausgewachsen“.

Jetzt wird über einen Spenden-Aufruf für neue Räder nachgedacht

„Wir wollen jetzt einen Spendenaufruf starten. Wenn genug Geld zusammenkommt, können wir im Idealfall für alle sechs Kinder neue Räder anschaffen. Wir freuen uns aber, wenn wir auch nur ein Rad neu kaufen können“, sagt die ausgebildete Erzieherin, die aktuell den Studiengang „Soziale Arbeit“ absolviert.

Von Jeannette Hix