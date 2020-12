Hohen Neuendorf

Das Bangen im Amariter-Pflegeheim in Hohen Neuendorf geht weiter. Bei den ersten Schnelltests vor zwei Wochen schien es, dass die Lage unter Kontrolle ist, bezüglich der an Corona erkrankten Bewohner ( MAZ berichtete). Doch jetzt ist ein 86-Jähriger Bewohner verstorben. Der Mann soll an multiplen, teils lebensverkürzenden Vorerkrankungen gelitten haben. Insgesamt sind nun 16 Bewohner und fünf Mitarbeiter an Covid 19 erkrankt. Allerdings sind zwei von den fünf Mitarbeitern bereits wieder genesen. „Wir warten auf die Freigabe durch das Gesundheitsamt, dass sie ihren Dienst wieder aufnehmen können“, sagt Heimleiterin Claudia Flohr.

Bewohner müssen weiter in Quarantäne bleiben

Die insgesamt 107 Bewohner bleiben nun aus Sicherheitsgründen weiter in Quarantäne. „Die Hygiene- und Vorsorgemaßnahmen sowie die wöchentlichen Routinetests führen wir weiter fort“, sagt Claudia Flohr. „In Abstimmung mit dem Kreisgesundheitsamt gilt das Besuchsverbot unserer Einrichtung vorerst bis zum 9. Dezember 2020. Sobald es aufgehoben werden kann, werden wir als erstes die Angehörigen informieren, dass sie wieder Besuchstermine vereinbaren können“, sagt die Heimleiterin. Auch die Besucher müssten sich dann einem Schnelltest unterziehen, bevor sie ihre Angehörigen besuchen dürfen. Der Test wird kostenlos im Pflegeheim durchgeführt.

Den Erkrankten gehe es gut, sie zeigen bisher keine Covid-typischen Symptome, ist zu erfahren. Das Team des Pflegeheimes hofft nun, dass anhand der Maßnahmen des Pandemieplanes in Verbindung mit den Covid-Schnelltests die Infektionskette aufgespürt, verlangsamt und schließlich gestoppt wird.

Von MAZonline