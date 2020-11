Hohen Neuendorf

Elektroinstallateurmeister Erich Lange (78) stand ganz schön unter Spannung: Eigentlich sollte ihm sein Goldener Meisterbrief für 50 Jahre ackern am 19. November 2020 um 10 Uhr zu Hause in seiner ehemaligen Elektrowerkstatt an der Berliner Straße übergeben werden. Doch Meisterbrief-Überbringer Ralph Bührig (52) von der Handwerkskammer Potsdam hatte sich verspätet.

Dann hat die Übergabe doch noch geklappt und Erich Lange war am Ende wieder total entspannt.

Bei belegten Brötchen, Dominosteinen und Kaffee erzählte er, dass er sich schon damals, vor 50 Jahren, gerne als Elektroinstallateurmeister selbstständig gemacht hätte: „Als ich am 19. November 1970 meine Meisterprüfung bestanden hatte, habe ich kurze Zeit später den Antrag auf Selbstständigkeit gestellt. Aber zu DDR-Zeiten kaum möglich“, sagt Erich Lange. Anfang 20 war er, als er auf der Meisterschule die Schulbank drückte. In Zehdenick bei Elektromeister Heinrich von Alm war er vorher drei Jahre in die Lehre gegangen.

Brigitte Lange freut sich für ihren Mann Erich. Er bekam jetzt von der Handwerkskammer Potsdam den Goldenen Meisterbrief überreicht. Quelle: Jeannette Hix

Dass der junge Erich Lange mal Elektriker werden will, stand für ihn schon als Schüler fest. „Chemie und andere Fächer fand ich damals nicht so spannend, aber alles, was mit Elektronik und Elektrik zu tun hatte“, erinnert er sich. Mit dem Meisterbrief in der Tasche arbeitet der junge Erich Lange in verschiedenen Firmen wie in Berlin, in Neustrelitz oder in Fürstenberg. Dort haben damals er und seine Frau Brigitte mit den vier Kindern (3 Jungs und ein Mädchen) gewohnt.

Auch das Meisterbriefzeugnis hat Erich Lange natürlich aufgehoben. Quelle: ENRICO KUGLER

Am 31. August 1963 hatte das Paar geheiratet. 1976 beschloss die junge Familie nach Hohen Neuendorf zu ziehen. Das über 100 Jahre alte Haus an der Berliner Straße bauen sie aus und logisch, dass Erich Lange sich erstmal die Elektrik vorgeknöpft hat: Statt über Putz lagen die Kabel schon bald unter Putz wie es in modernen Häusern üblich ist. „In Hohen Neuendorf hatten unsere Kinder bessere Ausbildungschancen“, erinnert sich Erich Lange über die Motivation damals von Fürstenberg nach Hohen Neuendorf zu ziehen.

Weil der Apfel ja bekanntlich nicht weit vom Stamm fällt, traten auch die beiden Söhne Mario und André in „Vadderns“ Fußstapfen. Beide wurden Elektroinstallateure.

Das alte Käfer-Cabrio Baujahr 1972 hat Erich Lange auch selbst aufgemöbelt. Quelle: Jeannette Hix

„Gleich nach der Wende am 24. Januar 1990 habe ich erneut einen Antrag auf Selbstständigkeit beim Rat des Kreises gestellt“, sagt Erich Lange. Volltreffer. Am 1. April 1990 bekommt er die Genehmigung. „Es war ein bisschen wie ein April-Scherz. Denn nach den unzähligen Anträgen hatte ich nicht mehr damit gerechnet, dass das klappen könnte.“

In Windeseile baut er mit Sohn André die Werkstatt im Hof hinter dem Wohnhaus aus. André arbeitet anfangs auch in der Firma mit. In Oranienburg kümmert sich Erich Lange unter anderem auch um die Erneuerung der Straßenbeleuchtung. Mit einer Feuerwehrleiter wird auch die Technik in luftiger Höhe erreicht. Dann entdecken die Langes in West-Berlin bei einem Elektriker einen speziell umgebauten VW-Bus mit Aufbau – per Mietkauf schaffen sie sich auch so einen Wagen an. In ganz Brandenburg ist Erich Lange nun auf Tour, manchmal hat er auf über 100 Baustellen zu tun – ob im Landkreis Barnim oder im Havelland. „Je nach Auftragslage hatten wir auch mal bis zu zehn Mitarbeiter“, sagt Erich Lange. „Aber im Schnitt waren es immer um die zwei, drei Kollegen.“

Das „goldene Zeugnis“ bekommt bestimmt auch einen Ehrenplatz im Wohnzimmer. Quelle: Jeannette Hix

Vor drei, vier Jahren hat Erich Lange seine Werkstatt nach Nassenheide verlegt, wo Sohn Mario wohnt und die Geschäfte seines Vaters weiterführt. „Die Füße still halten“, kann Erich Lange aber trotzdem nicht. Immer, wenn Not am Mann ist, hilft er bei seinem Sohn Mario aus.

Die Fummelarbeiten liegen Erich Lange im Blut. Darum kaufte er sich vor zehn Jahren auch einen VW Käfer-Cabrio, Baujahr 1972, und möbelte den Wagen auf. „Ob am Vergaser, an der Kupplung oder an der Zündung, irgendwie ist an dem Auto ja immer was zu tun“, sagt Erich Lange. Nur die Lackierung hat er einst in fremde Hände gegeben. Ausfahrten stehen im Sommer auf dem Programm – die Zeit, in der Erich und Brigitte Lange (77) gerne an die Ostsee zu ihrem Sommerhäuschen düsen. Seit Jahren schon haben sie dorthin einen heißen Draht.

Auf goldene Zeiten konnte das Paar auch schon 2013 zurückblicken. Am 31. August haben sie goldene Hochzeit gefeiert. Ein Datum, das beide in all den Jahren immer mal wieder vergessen haben. „Unsere Kinder haben uns schon oft an unseren Hochzeitstag erinnert“, schmunzelt Brigitte Lange. Und vielleicht wird es auch am 31. August 2023 so sein. Dann feiern Brigitte und Erich Lange bestimmt ihre eiserne Hochzeit.

Von Jeannette Hix