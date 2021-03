Hohen Neuendorf

Er wollte und konnte nicht länger zusehen, wie die Zeit dahinrinnt, ohne Einnahmen zu haben. „Vom 6. März vorigen Jahres an brachen alle Aufträge weg. Mein Auftragsvolumen beträgt heute noch ein Prozent von dem vor der Corona-Zeit“, sagt Hendrik Schmidtsdorf. Der selbstständige Koch war sonst viel auf Achse: Kochkurse, Messen, Showkochen, Gerätepräsentationen. Alles weg.

„Es musste eine Alternative her. Im September letzten Jahres fingen wir an, uns auf das Herstellen von Likören und Marmeladen zu konzentrieren“, sagt der Hohen Neuendorfer und bezieht da seine Frau Natalii mit ein. Die Vorbereitung brauchte ihre Zeit, im Dezember gingen die ersten Produkte über den Tisch. Etwa 20 Likörsorten entstanden in den vergangenen Monaten: schwarze und rote Johannisbeere, Sauerkirsche, Quitte, Waldfrucht, Aprikose… „Also die klassischen Sachen – bis auf den Popcorn-Likör“, so der 34-Jährige. Und ein Highlight: ein Likör mit 48 verschiedenen Kräutern. Abgefüllt sind die Liköre in schicken 0,2- und 0,5-Liter-Flaschen mit langem Hals und dickem Bauch. Sie besitzen einen Alkoholgehalt von 16 bis 28 Prozent.

Mit Fruchtaufstrichen fing im Herbst 2020 alles an. Quelle: Stefan Blumberg

Fruchtaufstriche in jeglicher Vielfalt

Die zweite Idee: Marmeladen oder ganz exakt Fruchtaufstriche. Brombeere mit weißer Schokolade und Portwein, Erdbeere mit Zartbitter, Heidelbeere mit Zitronenthymian oder Himbeere mit Zitronengras. Die Fruchtaufstriche werden in viereckigen, 325-Gramm- oder auch 215-Gramm Gläsern verkauft. Worauf der Eventkoch, welcher seinen Beruf und die Passion zum Kochen im damaligen Vier-Sterne-Ringhotel am See in Sommerfeld erlernte, besonders wert legt: „Meine Produkte sind alle zuckerreduziert sowie ohne Aromen oder künstliche Inhaltsstoffe.“ Der Fruchtanteil beträgt 60 bis 70 Prozent, der Zuckeranteil 30 bis 40 Prozent. Aus dem Grund darf das Produkt auch nicht Konfitüre heißen. „Es ist alles handgemacht.“ Die Zutaten sind regionale Produkte. „Die kommen aus dem eigenen Garten oder hier aus der Gegend. Wir wohnen doch mitten in der Natur.“ Auch im Kremmener Luch wird er immer wieder fündig. Kein Wunder, er stammt aus Kremmen.

Grillsaucen sind der neueste Schrei

Und es gibt bereits einen neuen Clou: Grillsaucen. Der Hohen Neuendorfer hat die ersten Rezepte entworfen und danach produziert. „Alle Sorten werden ohne Zusatz von Zucker hergestellt. Gesüßt wird zum Beispiel mit Traubensaft, Johannisbeersaft oder Imkerhonig“, erklärt er und sagt unumwunden: „Ich möchte besondere Saucen anbieten. Handgemacht, einzigartig, lecker und extravagant.“ Brunnenkresse, gerösteten Knoblauch, Zitronengras, Mango, Chili oder Sesam verarbeitet er.

Ketchup und Saucen. Quelle: Stefan Blumberg

Der Absatz der Produkte läuft insbesondere über Hofläden. Kooperationen gibt es mit Hofläden in Berlin, Germendorf, Velten, Gransee, Eberswalde oder Biesenthal, sowie mit „Zimt und Vanille“ in Hohen Neuendorf. Auch bei den Schmidtsdorfs zu Hause – Goethestraße 80 in Hohen Neuendorf – gehen die Liköre, Fruchtaufstriche und Grillsaucen über den Gartenzaun. Der Freiberufler ist für die Verteilung seiner Produkte auch mit „Marktschwärmer“ (regionales Netzwerk aus Erzeugern und Verbrauchern) verbandelt. Für den Vertrieb ist er derzeit viel mit dem Auto unterwegs. „Da benutze ich oft die Diktierfunktion meines Telefons, um meine Ideen für Rezepturen draufzusprechen. Anhand dieser Ideen kreierte er bislang 15 Sorten Grillsaucen, in denen viel Regionalität, 100 Prozent Handarbeit, purer Sachverstand und eine große Portion Liebe zur Arbeit steckt.

Der Trend gehe seiner Meinung nach immer mehr zu solchen Produkten. Dieser Tage wird er zudem Buttermischungen (Kräuter, Bärlauch, Knoblauch) sowie Tapenade (Olivenpaste) auf den Markt bringen. Da er auch Kekse und Pralinen herstellt, passt die gesamte Angebotspalette ideal in einen kleinen Präsentkorb. Der sei, so der einstige deutsche Koch-Jugendmeister, für alle Anlässe geeignet: Geburtstage, Firmenjubiläum, Muttertag. Auch für das Osterfest hat er welche auf den Markt gebracht (Kekse mit Ostermotiven), für den Muttertag im Mai bereitet er weitere vor (ab acht Euro).

Kekse mit Ostermotiv. Quelle: Stefan Blumberg

Auch Promis hat er schon viele bekocht

Während seiner Ausbildung und in dem Jahr danach im Ringhotel Sommerfeld nahm Hendrik Schmidtsdorf an vielen Koch-Wettbewerben erfolgreich teil. Anschließend avancierte er im Kleinmachnower Restaurant Bäkemühle erst zum Sous-Chef und danach zum Küchenchef. Bis zu 160 Gäste wurden dort bedient. Bis zu 3250 Personen ließen sich auf Messen von ihm und seinen Kollegen kulinarisch verwöhnen. In der Eröffnungsphase der O²-World heuerte er als Frontkoch und Teamleiter in der Arena an. Seit 2008 ist er selbstständig. Das Sommerfest des Bundespräsidenten (5000 Gäste) begleitete er als Koch ebenso wie Sommerfeste der CDU und CSU. Bei Alarm für Cobra 11 versorgte er die VIPs auf deren Party. „Es war und ist nie eintönig“, sagt Hendrik Schmidtsdorf.

„Ich habe die Lage neu gedacht“

Das trifft auch auf das vergangene Corona-Jahr zu, in dem er sich beruflich neu erfinden musste. „Ich habe keine Lust, in dieser Situation auf irgendeinen Job zu spekulieren. Ich bin kein Träumer. Und Corona ist noch lange nicht vorbei“, so der dynamische 34-Jährige. Events, Showcooking oder Messen werde es im schlimmsten Fall nie mehr so geben, wie wir es kennen. Da er liebendgern sein eigener Chef ist, krempelte er die Ärmel hoch. „Ich habe die Lage neu gedacht.“

Die Produktion für die Grillsaison. Quelle: Stefan Blumberg

Herausgekommen sind jene selbstentwickelten und selbstproduzierten Produkte. Das sei aber nicht das Ende der Fahnenstange. Hendrik Schmidtsdorf: „Das Produktportfolio wird weiterentwickelt.“

