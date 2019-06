Hohen Neuendorf

Auf Grund der Bauarbeiten auf der Landesstraße L171, wird die Brücke in Hohen Neuendorf, Schönfließer Straße voll gesperrt. Der Linienverkehr auf der Linie 809 wird ab Montag, 15. Juli ab dem S-Bahnhof Hohen Neuendorf über die B96 in Richtung S-Bahnhof Birkenwerder und dann weiter über die B96a in Richtung Bergfelde geführt.

Fahrzeitverlängerung

Diese vorgenannten Änderungen der Linienführung gelten für beide Fahrtrichtungen. Zu beachten ist, dass diese geänderte Linienführung zu einer Fahrzeitverlängerung von etwa 15 Minuten führt. Mehr Informationen finden Sie hier.

Von MAZonline