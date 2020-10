Lange war Angela Morandi (46) Streetworkerin in Berlin beim Träger Gangway e.V.. Die gelernte Erzieherin lebt in Hohen Neuendorf und macht sich Sorgen um die Jugendlichen. „Sie haben in der Stadt keinen Ort, wo sie hingehen können“, sagt die 46-Jährige. Die MAZ war mit Angela Morandi auf Tour und fragte bei jungen Leuten nach ihren Wünschen.