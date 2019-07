Hohen Neuendorf

Drei Mülltonnen, nach Informationen der MAZ offenbar Papiertonnen, gerieten mitten in der Nacht zu Donnerstag in Hohen Neuendorf aus noch unbekannten Gründen in der Schönfließer Straße in Brand.

Die Feuerwehr Hohen Neuendorf wurde gegen 3.10 Uhr alarmiert und rückte vor Ort zum Löscheinsatz an. Die Kriminalpolizei ermittelt nun die Brandursache.

Weitere Polizeimeldungen aus Brandenburg und Berlin...

Von MAZonline