156 beim kommunalen Impftag in Hohen Neuendorf

Hohen Neuendorf

Die Organisatoren sind zufrieden: „Auf große Resonanz stieß der erste kommunale Impftag am 7. August im Hohen Neuendorfer Rathaus“, hieß es aus der Verwaltung. 156 Impfwillige nutzten an dem Tag die Gelegenheit, sich im Zeitraum von 10 bis 16 Uhr mit dem Vakzin von Biontech/Pfizer impfen zu lassen. Zwei mobile Impfteams vom Landkreis Oberhavel, jeweils bestehend aus zwei Ärztinnen, einem Sanitäter und weiteren Mitarbeitern vom Deutschen Roten Kreuz (DRK), sowie sechs Helferinnen und Helfer aus der Stadtverwaltung sorgten dabei für einen reibungslosen Ablauf der Aktion.

Warteschlange vor dem Impfen. Quelle: Verwaltung

„Obwohl wir mit etwas Verspätung gestartet sind, konnten wir die anfängliche Warteschlange zügig abarbeiten“, zeigte sich Hohen Neuendorfs stellvertretender Bürgermeister Alexander Tönnies zufrieden mit dem Ablauf. Er dankte den Impfwilligen für ihre Geduld und allen Unterstützern für ihren Einsatz. Allerdings hatten die Organisatoren in Hohen Neuendorf durchaus mit mehr Andrang gerechnet. „Es war sogar noch Luft nach oben, insgesamt hatten wir 300 Impfdosen vor Ort“, sagte Alexander Tönnies.

Ein Drittel der Impfwilligen waren Jugendliche

Von den 156 Impfwilligen waren 51 Jugendliche, sie nahmen in Begleitung ihrer Eltern das Impfangebot wahr. Insgesamt erhielten an dem kommunalen Impftag in Hohen Neuendorf 137 Menschen eine Erstimpfung. Die anderen nutzten die Gelegenheit für eine Zweitimpfung, zum Beispiel weil der eigene Hausarzt gerade im Urlaub war.

Zweiter Impftag in Hohen Neuendorf geplant

Der zweite kommunale Impftag in Hohen Neuendorf ist bereits geplant. Er findet am Samstag, den 4. September, statt. Geimpft wird dann ebenfalls von 10 bis 16 Uhr im Rathaus der Stadt. Zudem prüft die Stadtverwaltung, ob am 25. September ein dritter Impftag durchgeführt werden kann.

Von MAZonline