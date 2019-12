Borgsdorf

Ein Überfall auf einen 16-jährigen Jugendlichen ereignete sich am Sonntagabend (29. Dezember) gegen 22.10 Uhr in der Berliner Straße in Borgsdorf.

Der 16-Jährige gab an, zu der Zeit mit seinem Hund unterwegs gewesen zu sein, als er plötzlich von drei ihm unbekannten Männern im Alter von etwa 25 bis 30 Jahren angesprochen wurde. Ihm wurde ein Gegenstand vorgehalten, wobei es sich wahrscheinlich um einen Taser handelte. Die bisher unbekannten Täter entwendeten dem 16-Jährigen seine Kopfhörer, sogenannte Ear-Pods und Bargeld. Als der Jugendliche flüchten wollte folgten ihm die Täter, brachten ihn zu Boden und schlugen auf ihn ein. Der 16-Jährige wehrte sich, woraufhin er den Taser-ähnlichen Gegenstand ins Gesicht bekam. In der Folge konnte der junge Mann fliehen. Weiterhin stellte er fest, dass nach dem Überfall auch sein Smartphone fehlte. Ob dieses ebenfalls entwendet oder verloren wurde, steht noch nicht fest. Die Polizei beziffert den entstandenen Sachschaden nach ersten Erkenntnissen auf etwa 500 Euro.

Von MAZonline