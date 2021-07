380 kV-Freileitung in Birkenwerder: BI-Sprecher kritisiert Gerichtsentscheidung

Birkenwerder

Mitglieder von Bürgerinitiativen (BI) haben die Entscheidung des Bundesverwaltungsgerichts vom 27. Juli über die Klage gegen die 380 kV-Freileitung Hennigsdorf-Neuenhagen kritisiert.

Das Gericht habe es sich leicht gemacht, indem es das Energieleitungsausbaugesetz (EnLAG) nicht hinterfragt hat, stellt Hartmut Lindner als Sprecher der BI „Biosphäre unter Strom – keine Freileitung durchs Reservat!“ fest. Immerhin gebe es ein bedenkenswertes Gutachten des Wissenschaftlichen Dienstes des Deutschen Bundestags, in dem die Verfassungskonformität des EnLAG als „zweifelhaft“ dargelegt wird (Georgii-Gutachten). Leider sei es in all den Jahren nicht gelungen, die Landesregierung beziehungsweise 25 Prozent der Bundestagsabgeordneten zu einer Überprüfung der Verfassungskonformität dieses Gesetzes durch das Bundesverfassungsgericht zu bewegen. Solange dies nicht geschieht, könne sich das Bundesverwaltungsgericht auf den Standpunkt stellen, dass das EnLAG geltendes Recht ist, an dem es sich zu orientieren hat.

Brückenbauarbeiten zum Verbreitern der A 10 in Birkenwerder. Quelle: Helge Treichel

Auch anhand weiterer Punkte lasse sich zeigen, „dass eine formal korrekte Entscheidung eben auch sehr problematisch ist“. Der Hinweis, dass die 380 kV-Freileitung auf der Trasse einer Bestandsleitung errichtet und mit der A10 gebündelt wird, ist zwar zutreffend, beweise aber auch, dass die Anwohner hier erheblichen Belastungen ausgesetzt sind. Das Gericht ignoriere dies. Das Bündelungsgebot sei ein wichtiges Planungsprinzip, um die Landschaft vor zusätzlichen Zerschneidungen zu schützen, „aber es gibt auch einen Sättigungsgrad, der nicht überschritten werden sollte“.

„Gericht hätte die Unbeweglichkeit des Netzbetreibers nicht honorieren dürfen“

Dass die Richter den Vorschlag der BI, die Erdverkabelung der Leitung in der Schallschutzwand zu führen, mit dem Hinweis auf den Wortlaut des EnLAG vom Tisch gewischt hätten, sei „erschütternd“, Schließlich liege dieser BI-Vorschlag schon lange auf dem Tisch und es wäre Sache des Netzbetreibers und der Genehmigungsbehörde gewesen, ihn aufzugreifen. „Das Gericht hätte die Unbeweglichkeit des Netzbetreibers nicht honorieren dürfen“, so der BI-Sprecher.

An anderer Stelle bereits ausgehebelt

Der Hinweis des Gerichts, dass die Querung eines FFH-Gebiets durch eine 380 kV-Freileitung unionsrechtlich nicht zulässig ist, sei ein Argument, das bei der Genehmigung der „Uckermarkleitung“ von der Genehmigungsbehörde bereits durch eine Abweichungsprüfung in zwei Fällen ausgehebelt wurde. „Wir werden in unserem Klageverfahren darauf zurückkommen“, kündigte Hartmut Lindner an.

Von MAZonline